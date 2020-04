Reino Unido: queman torres de telefonía por creer que trasmitía Covid-19

REDACCIÓN. En diferentes ciudades de Reino Unido, grupos de personas se juntaron para quemar torres de telefonía celular 5G creyendo que eran las responsables por propagar el nuevo Covid-19.

Cabe mencionar, que los incidentes ocurrieron en Birmingham y Merseyside (en el centro y noroeste del país, respectivamente) y fueron grabados para compartirse en redes sociales. Junto a las torres quemándose, pueden apreciarse mensajes que vinculan la tecnología 5G con la propagación del virus SARS-CoV-2 y el COVID-19, la enfermedad que provoca.

Por tanto, estas publicaciones fueron compartidas masivamente en plataformas como Facebook, Instagram y Youtube, generando cientos de miles de vistas. También, fueron compartidas por cuentas verificadas con un buen número de seguidores y se propagaron rápidamente por la red.

Como resultado, frente a esta absurda desinformación y las consecuencias potencialmente graves que puede tener (no nada más para la infraestructura telefónica, sino para las personas que se juntan para quemar postes), científicos del Reino Unido han salido para explicar por qué estos miedos son absolutamente irracionales e infundados.

Investigadores califican rumores como «basura biológicamente imposible»

Según reporta la BBC, diversos investigadores alzaron la voz para calificar a estos rumores como “basura biológicamente imposible”. Así, Stephen Powis, director médico del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, se refirió a este tipo de teorías como “el peor tipo de noticias falsas”.

¿Pero qué es lo que planteaban estas teorías descabelladas?

Los rumores que se empezaron a esparcir aparecieron, primero, en enero de este año. No es coincidencia, pues, que aparecieran en el momento en que empezaron a llegar casos del nuevo coronavirus a Estados Unidos: el país más poderoso del mundo es también un enorme fabricante de noticias falsas y teorías de conspiración.

Cabe mencionar, la nueva tecnología 5G debilitaba tu sistema inmunológico haciéndote más susceptible a contraer la COVID-19. También circularon rumores de que las ondas 5G, de hecho, podían transportar al virus mismo.

¿Y qué dicen los científicos?

“Estas dos ideas son una total basura”, aseguró Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular de la Universidad de Reading, en entrevista con BBC. El profesor continúa explicando.

Sistemas inmune pueden debilitarse por variedad de cosas

“La idea de que el 5G reduce la capacidad de tu sistema inmune no resiste al escrutinio. Tu sistema inmune puede debilitarse por una variedad de cosas, estar cansado un día o no seguir una buena dieta. Pero aunque estas fluctuaciones no son enormes, pueden hacerte más susceptible a contraer el virus”.

Es preciso explicar, que es verdad que ciertas ondas de baja frecuencia (como las ondas de radio), pueden llegar a aumentar la temperatura del cuerpo y cambiar la reacción ideal del sistema inmunológico. Así lo explicó Clarke:

“Las ondas de radio pueden interferir en tu fisiología porque te calientan, lo cual hace que tu sistema inmunitario no pueda funcionar. Pero (los niveles de energía de) las ondas de radio 5G son diminutos y no son en lo más mínimo lo suficientemente fuertes como para afectar al sistema inmune. Se han hecho muchos estudios al respecto”.

Sin embargo, las ondas 5G, que también están muy por debajo en el espectro de radiación no ionizante (debajo, incluso, de la luz visible) no causan, ni siquiera, este efecto. Así, es evidente que no son lo suficientemente poderosas para dañar las células o afectar al sistema inmunológico.

Por otra parte, la idea de que pueden transportar al virus no tiene absolutamente ningún sentido. Así lo explicó, para la BBC, Adam Finn, profesor de pediatría de la Universidad de Bristol, Reino Unido.

El Covid-19 se pasa de una persona infectada a otra

“La epidemia actual está causada por un virus que se pasa de una persona infectada a otra. Sabemos que esto es cierto. Tenemos incluso al virus creciendo en nuestro laboratorio, que lo obtuvimos de una persona enferma”, comentó Finn. “Los virus y las ondas electromagnéticas que hacen posible la telefonía celular y las conexiones de internet son cosas diferentes. Tan diferentes como el agua y el aceite”.

Finalmente, esta teoría podría rechazarse sin siquiera recurrir a la opinión de los expertos. Muchísimos lugares en el mundo (incluyendo zonas extensas del Reino Unido) no tienen 5G y tienen infecciones por el nuevo coronavirus. Así que esta, como muchas otras teorías de conspiración, solo se alimenta del miedo irracional de la gente y la ansiedad que todos sufrimos en estos días de aislamiento.