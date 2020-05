¿La Reina Isabel II no continuará con su vida pública tras la cuarentena?

«Es terriblemente triste, pero no puedo ver cómo la Reina Isabel II podrá reanudar su trabajo habitual pronto. El virus COVID-19 no desaparecerá pronto y estará con nosotros durante meses, si no es que años», dijo el biógrafo de la realeza, Andrew Morton, para el periódico «The Sun».

«Sería demasiado arriesgado para la Reina Isabel II comenzar a conocer gente de manera regular. Siempre le ha encantado salir y conocer personas, pero ahora no puede correr el riesgo», comentó Morton.

Cuestionó que «¿cómo puede llevar a cabo visitas, reunirse con embajadores, hacer caminatas e ir lugares sin estar en contacto con personas? Si se contagia, podría ser fatal. Se pondría en peligro al Príncipe Felipe».

Por lo tanto, todo parece indicar que la Reina Isabel II estará en interiores mucho más tiempo del imaginado; su ausencia se notará en diversos eventos importantes.

¿Esta ausencia significarán nuevos cambios para la realeza? Es muy pronto para poder pensar en nuevas estrategias y cambios tan drásticos como implicaría mover todo en Reino Unido. Por el momento, como todos nosotros, lo único que queda por hacer es poner la salud como una prioridad máxima y esperar a que las buenas noticias vayan surgiendo.