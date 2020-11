Reina Isabel II envía mensaje de solidaridad a Honduras tras Eta

GRAN BRETAÑA. Un mensaje de solidaridad envió este lunes la reina de Inglaterra, Isabel II, a los pueblos de Guatemala, Honduras, México, Panamá, Costa Rica y Nicaragua luego de los estragos que ocasionó el huracán y también depresión tropical Eta.

A través de la cuenta oficial de la familia real, la monarca de Inglaterra indicó que tanto ella como el príncipe Philip están profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas y destrucción causadas por el huracán Eta.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que han sido damnificados o han perdido sus vidas. Y con todos aquellos cuyas casas y sus medios de vida han sido afectados», subrayó.

The Queen’s message to the people of Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Costa Rica and Nicaragua.#hurricaneeta pic.twitter.com/rFAbUC3Ryk

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 9, 2020