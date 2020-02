Reina Isabel castiga a Harry y Meghan por abandonar la familia Real

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La reina Isabel no iba a dejar sin castigo a su nieto y su esposa tras abandonar la familia Real y tomó una inicial represalia que afectará las finanzas futuras del mencionado matrimonio.

La medida tiene que ver con la marca que ambos habían desarrollado y que tantos ingresos creyeron que le reportarían: ‘Sussex Royal’. A partir de los próximos días ya no podrán utilizar la palabra ‘Royal’ (Realeza, Real) en sus comunicados.

Por su parte, Un portavoz explicó off the record al diario inglés Daily Mail que “simplemente no pueden usar esa palabra porque ya no pertenecen a la Realeza”.

El registro ‘Sussex Royal’ fue adoptado hace un año, aproximadamente, luego de que la popular pareja decidiera mudarse y alejarse del príncipe William y su esposa, Kate Middleton.

Lea también: Maluma explota y arremete contra personas que lo llaman gay

Decisión de los duques impactó a familia real

La decisión de los duques de Sussex impactó fuertemente en la Familia Real británica. Desde su anuncio, el pasado 8 de enero hasta la cumbre que convocó Isabel II, fueron cinco días frenéticos de especulaciones y escándalos.

Sin embargo, días después, a medida que se conocían más detalles de los planes de la pareja, se supo de un error que habían cometido que resultaría fundamental para sus planes económicos.

Los duques, o más concretamente sus asesores, olvidaron registrar su marca con la que pretenden comercializar todo tipo de productos- fuera de Reino Unido.

Sin embargo, no hicieron lo propio con el resto de mercados potenciales, principalmente Europa y los Estados Unidos.

Pareja moderna

Él era un playboy desenfrenado que sentó cabeza. Ella, una relajada actriz californiana. Harry y Meghan se mostraron desde su boda incómodos con las obligaciones impuestas a la familia real británica.

Gracias a su imagen de modernidad, desenfado y compromiso con causas sociales, la joven pareja logró, desde su boda en 2018, una enorme popularidad.