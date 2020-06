CORTÉS, HONDURAS. El regidor nacionalista de la Municipalidad de San Pedro Sula, Dr. José Jaar, considera «ideal» suspender el grosero pago de la tasa de Siglo 21 este 2020, pues a raíz de la crisis sanitaria nacional, los sampedranos han sido muy afectados económicamente.

«Para los sampedranos sería ideal, porque es una carga económica que se quitarían de encima. Que es bueno, sí, es muy bueno, porque es un dinero que vamos a quitarnos de la carga», dijo a TIEMPO Digital el regidor.

No obstante, en su condición de autoridad municipal, señaló que el único inconveniente es, que tal vez, se provocaría un retraso en los proyectos de infraestructura que están programados para iniciar y los que actualmente están desarrollándose en la ciudad.

«Claro, vamos a tener un poco de retraso en el desarrollo de la infraestructura, porque todo el dinero que se ha dado, es para justamente eso, y creo que al no pagar, habría algún retraso en la continuidad de las construcciones», aseveró Jaar.

Asimismo, señaló, otra vez, que el proyecto presentado por el diputado liberal Juan Carlos Ávila «es bueno», no obstante, recordó a la población sampedrana que suspender o no la tasa es potestad del Congreso Nacional.

Notas relacionadas:

«Yo no me opongo. También soy sampedrano»

Por otro lado, José Jaar dijo «no me opongo» a que se suspenda ese grosero impuesto. Al contrario, señaló que también para él, como ciudadano sampedrano, sería de gran beneficio.

«No, yo no me opongo, al contrario, si yo soy sampedrano, soy contribuyente y me beneficio de la ciudad. Así como está sufriendo toda la ciudadanía, yo también, como profesional de la salud, como empresario y como regidor», aseveró.

Por lo tanto, «que me quiten esa carga tributaria, lógicamente me veré beneficiado, todos los sampedranos nos veríamos beneficiados. Yo apoyaría el proyecto», concluyó.

Sépalo: Siglo 21, más duradero que el Covid

El consorcio de Siglo 21 fue aprobado en el 2014, y desde el 2015 está exprimiendo a los sampedranos y lo seguirá haciendo hasta el 2030, pues el contrato firmado tiene vigencia de 15 años.

Y por si fuera poco, hay una cláusula que establece que cada año, la cuota a pagar incrementará 6% con respecto a la anterior. Por lo que, para el 2030, usted desembolsará más del 100% de la tarifa inicial del 2015.

Pero, ojo, si usted no se ha enterado, puede comprobar con algún familiar o vecino que, psi tienen automóviles o motocicletas diferentes, usted y él no pagan la misma cantidad de «contribución».

Esta es la razón:

Siglo 21 cobra a los sampedranos según el cilindraje del vehículo que maneja, y el trancazo por cada uno para este 2020 sería este:

VEHÍCULO CILINDRAJE COSTO 2020 Motocicleta 0090-603 L242.37 Motocicleta 600 en adelante L1,418.52 Carro 000-1400 L922.4 Carro 1201-2000 L1.453.95 Carro 2001-2600 L1,844.07 Carro Pesado 60001 en adelante L2,766.10 Remolque NA L425.55

San Pedro Sula, para finales de 2017, registraba un parque vehicular de 289,362: 216,511 carros y 72,851 motocicletas. Pero a finales de 2018, la cantidad incrementó hasta 305,000 vehículos propios de la ciudad. Solo como un dato a resaltar, hay 300,000 que entran diariamente desde otros municipios.

Lea también: Iniciativa de suspender tasa de Siglo 21: sampedranos se declaran en «calamidad»

Cada año, la recaudación es menos

El ingreso que tuvo Siglo 21 en el año 2015 fue de L206,048,997, para el 2016, la recaudación bajó hasta L199,182,258.27, y el siguiente año, fue incluso menos, de L179,508,602. Más de L500 millones para obras en tan solo tres años.

Entre tanto, el IP, en el 2015 obtuvo L471,663,696.16, durante el 2016 percibió L463,713,035.32, y en el 2017 sus arcas se llenaron con L440,772,848. Así lo reflejan los documentos del IP a los que TIEMPO Digital tuvo acceso.

Pero algo que muestran esos números que se debe enfatizar es que anualmente la cifra recaudada disminuye. Esto puede deberse a que cada vez al sampedrano se le hace más difícil cargar con eso gasto, y mejor opta por dejar de usar su automóvil y movilizarse mediante transporte público.

No obstante, aun si la tendencia de mora se mantiene para este 2020. sumando el incremento de 6% en 2018, 2019 y presente año, la recaudación total será de al menos L210 millones solo para Sigo 21.