Reconocido comentarista de la NFL y MLB suspendido por homofobico

ESTADOS UNIDOS.- Esto no tiene nada qué ver con la nueva normalidad. Es más bien un descuido de una persona con más de 30 años de experiencia.

Estamos hablando de Thom Brennaman, quien lanzó un comentario homofóbico en plena transmisión en vivo y ya fue suspendido.

El narrador de los Reds de Cincinnati estaba al frente del duelo ante los Royals de Kansas City (de los cuales Patrick Mahomes ahora es dueño) de la temporada de la MLB.

En la previa de la séptima entrada, pensó que su micrófono estaba apagado

“Una capital marica del mundo“, fue lo que dijo Thom Brennaman. Se refería a Misuri, dado que el encuentro se estaba disputando en Kansas City.

El comentario homofóbico se volvió viral en cuestión de segundos, aunque los Reds tardaron en dar una postura.

En plena transmisión, Thom Brennaman se dio cuenta del error que había cometido y quiso enmendarlo.

No esperó a que hubiera una pausa en el partido y dio un discurso en el que pidió disculpas, además de asegurar que no sabía “si se iba a volver a poner esos audífonos”.

“Hice un comentario antes esta noche, del que estoy profundamente avergonzado. Si he lastimado a alguien, no puedo decirte cuánto, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No sé si me voy a poner estos auriculares de nuevo“, comenzó.

Brennaman continuó y pidió disculpas a todos, desde sus jefes hasta los fans a los que haya podido ofender con su comentario.

Como cualquiera que reconoce un error de tal magnitud, aseguró que “él no es esa persona” y después abandonó la transmisión.

“Quiero pedirle disculpas a los Reds, a mis jefes de Fox Sports Ohio, a los que firman mi cheque de pago, a las personas con las que trabajo y a cualquiera a quien haya ofendido aquí esta noche. Ese no es quién soy en realidad, ni nunca lo fui. Estoy muy apenado y les ruego por su perdón“, finalizó Thom Brenneman antes de irse.

Los Reds lo suspendieron

Una vez finalizado el encuentro, los Reds de Cincinnati se expresaron mediante sus redes sociales. El equipo que había trabajado con Thom Brenneman durante años, lamentó el “horrible” comentario homofóbico e informó que ya no habrá más transmisiones con él.

¿Quién es Thom Brennaman?

Thom es hijo de Marty Brennaman, quien fuera la voz de los Reds en el radio desde 1974 hasta el 2019 cuando anunció su retiro.

Ha sido cronista de las Grandes Ligas durante los últimos 33 años y ha trabajado con Fox Sports en los recientes 27. Habrá qué esperar qué es lo que sucede con Thom Brennaman.

Te puede interesar: Los detalles que no te puedes perder sobre Space Jam 2