Recluso confiesa: “Masacres en cárceles son por exigir derechos humanos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un privado de libertad aseguró que si el gobierno no se preocupa por mejorar la situación en los centro penitenciarios, las reyertas en cárceles seguirán.

Esté úlitmo no se quiso identificar por obvias razones. Sin embargo, aseguró que no pertenece a ninguna organización del crimen organizado. «Yo estoy acusado por un robo que ni hice, pero acá estoy pagando. La justicia en este país nunca da con los verdaderos culpables», disparó.

Además: «Todas estas cosas están pasando y van a seguir pasando si siguen violando todos esos derechos de nosotros los reos. He visto morir amigos por dolor de estómago, por la comida que nos dan aquí. Se han muerto bastantes y eso no lo sacan al aire estos majes», dijo el interno.

¿Por qué se están matando en las cárceles?

Los rumores que se manejan ante lo sucedido en la cárcel de El Porvenir en donde fallecieron, hasta el momento, 18 privados de libertad, es que habría sido una pelea entre bandas.

No obstante, el privado de libertad que llamó al programa nocturno de HCH, desvirtuó dicha hipótesis.

«Las masacres que están pasando acá son por los derechos que nos están robando a nosotros los reos. Las familias de nosotros no nos pueden ni venir a ver. Es verdad que somos presos, pero no somos animales», explicó.

Asimismo, manifestó que muchos de los privados de libertad que no pertenecen a ninguna banda delictiva, temen por sus vidas.

«Sentimos muchísimo temor. Pasamos con mucho miedo y no sabemos dónde escondernos cuando pasan los relajos. Uno con miedo por alguna puñalada y ese montón de cosas, esta gente está endemoniada necesitamos que el gobierno entienda que esta gente está loca y si el gobierno no se pone vivo ahí van a seguir estas matanzas. No es mentira lo que les estoy diciendo», dijo el interno.

A su vez, señaló cuáles son los derechos que está exigiendo se les respete. Mismos que, según el preso, están escritos en la ley.

«No ocupamos lujos. Ocupamos buena comida, medicinas, que permitan las visitas de nuestras madrecitas, esposas, hijos; ustedes entienden», concluyó.