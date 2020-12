Un recado a la FIFA: Los irónicos tuits de Neymar sobre el The Best

Francia.- Las repercusiones no se han hecho esperar, desde que la FIFA anunció la mañana de este viernes a los tres finalistas que aspiran al premio The Best.

Tras la inexplicable cancelación del Balón de Oro por la revista France Football para este 2020, todos los reflectores están puestos sobre el máximo ente rector del fútbol y su reconocimiento individual, que engrosará el palmarés de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Robert Lewandowski.

Este último, el inminente favorito, considerando su gran año a nivel personal y colectivo, siendo el goleador y líder indiscutible de un Bayern Múnich que ganó todo lo que se le ha presentado por disputar.

Neymar y Mbappé, los grandes ausentes de el The Best

Más allá de que por méritos propios, la balanza se inclina hacia el delantero polaco, no deja de ser un reconocimiento para cualquier futbolista, figurar en la lista de candidatos al mejor del mundo en un año determinado.

Como suele suceder después de cada nominación, no ha faltado el debate. El mundo del fútbol ha comenzado a manifestarse sobre los criterios y merecimientos que debe tener un jugador, como requisitos necesarios para alcanzar el podio de la élite.

Entre los primeros nombres que salieron a la palestra, resaltan el de los jugadores Kylian Mbappé y Neymar Jr, principales referentes del París Saint-Germain. Al ser las estrellas de un proyecto que logró situarse en la final de la UEFA Champions League, además de mantener el predominio en el torneo local, no es de extrañarse que muchos esperaban ver el nombre del francés o del brasilero en la lista de la FIFA.

El propio Neymar decidió opinar al respecto, aunque lo hizo de forma irónica. El extremo publicó un par de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, generando un revuelo inmediato por la forma tan peculiar en que Ney hace alusión a su ausencia en las nominaciones para el The Best.

«Ya que el tenis no funcionó, me paso al baloncesto», posteó el jugador parisino en su red social. Pero no contento con eso, escribió: «Ya dejé el baloncesto, ahora soy gamer», pocos minutos después de su primer tuit.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Al final, es esta diversidad de criterios lo que hace al fútbol un deporte tan apasionante como impredecible.

Te puede interesar: FIFA elige candidatos a los premios The Best 2020