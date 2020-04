Real Sociedad se esperanza a la Liga Nacional con medio millón de lempiras

«La Liga Nacional le dio fondos a tres equipos que son los que no deben, pero a los que tenemos deudas no se nos dio nada; dijeron que se iba abonar a la deuda, yo les dije que era una situación de emergencia y que tenían que darnos algo, pero no fue así».

Real Sociedad espera medio millón

La cantidad que se le prometió a los aceiteros fue de un millón de lempiras; cantidad que solo se le a entregado a tres equipos de la Primera División:

«El patrocinio por equipo es de medio millón, sin embargo solo se lo dieron a los tres equipos que no deben, la asamblea así lo decidió, lo más correcto era que nos dieran a todos, estamos en una situación complicada».

También dijo que el presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán está buscando la manera de conseguir dicho dinero.

«Esperamos un adelanto de millón en los próximos días, el presidente Wilfredo Guzmán está buscando esa plata a través de préstamos en bancos; o de donaciones de la FIFA, es una situación complicada estar pagando planillas sin recibir ingresos».

Pelea de intereses

Por último, el dirigente tocoeño mostró su descontento ante la falta de considerar el declarar campeón a Motagua y finalizar el torneo; pues considera que existen intereses fuertes de por medio:

«Si el Real Sociedad estuviera en primer lugar ya lo hubiesen declarado campeón, pero aquí hay intereses de equipos grandes. La situación está clara, si declaran campeón a Motagua entonces el descendido debería ser el Honduras Progreso; eso sería lo justo».

