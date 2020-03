Real España aplica castigo al aficionado que tiró caja de cerveza

SAN PEDRO SULA.- Luego de los acontecimientos del Real España vs. Motagua, donde una caja de cervezas casi impacta con miembros del cuerpo técnico de los azules, el presidente de los aurinegros, Elías Burbara se ha pronunciado sobre el tema.

Burbara comenzó lamentando el tipo de actitud que tuvo el aficionado, pues el algo que no debe pasar en los estadios, pues afecta la paz del mismo.

De igual manera, el directivo españolista reveló que han identificado a la persona que cometió los disturbios y de momento lo vetarán del estadio.

«Condenamos la actitud del aficionado que hizo lo incorrecto en el Morazán, no lo justificamos; simplemente ya lo identificamos, la gente que está en los portones tendrá la foto y datos de esa persona para tratar que no vuelva a entrar; realmente se trata de una persona conocida, por respeto no la vamos a exponer».

Real España rechazará cualquier castigo

Por último, Elías comentó que no esperan un castigo por parte de la Comisión de Arbitraje, pues el hecho del aficionado fue aislado a lo que pasó en la cancha.

«Espero no haya ninguna repercusión, vamos a corregir de manera interna porque esa caja de refrescos o de cervezas no tuvo que haber llegado allí».

«No comparto con Diego Vásquez que diga que fue el agredido, porque fue él quien lanzó la caja a la cancha, y en el Morazán siempre le damos un buen trato a los visitantes».

