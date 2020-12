Seguidores del Real España analizan la situación de su equipo

San Pedro Sula.- El Real España es uno de los equipos más importantes de Honduras por afición, títulos e historia. Sin embargo, de los últimos 10 torneos disputados «La Maquina» apenas pudo conseguir un título de Liga (2017). Entre el último lustro e inclusive más allá, no ha podido consolidar un proyecto deportivo que le permita encontrar la estabilidad deseada.

Es por eso que, considerando el rendimiento del equipo entre otros factores quizás a tomar en cuenta, CRONÓMETRO abordó la opinión de algunos seguidores que por su pasión por el equipo, son voces autorizadas para dar a conocer su perspectiva de lo que acontece en el club aurinegro.

«Creo que el equipo debe hacer una renovación de jugadores, ya que la situación no es de un técnico, es de jugadores y de la directiva. Han pasado 10 técnicos por el Real España y sigue en la misma situación. Parece que hay caciques dentro de la misma que no dejan que el equipo avance y al parecer este entrenador también va a fracasar», comentó el docente, Oscar Rafael Janania.

«El Real España después de la suerte que tuvo con Martín García, no ha encontrado un estilo de juego que nos permita competir. Han pasado muchos entrenadores y problemas internos que no se han podido resolver. Por los momentos no podemos esperar un título de Real España con la inconsistencia que presenta en cada partido, donde gana contundentemente y en el siguiente le meten tres goles. El presidente Burbara debe buscar un entrenador y brindarle los refuerzos que este considere necesarios para un verdadero proceso», compartió el estudiante universitario, Carlos Roberto Dubón Hernández.

«Argollas e incapacidad en fuerzas básicas sumado a la ignorancia al momento de fichar nacionales y extranjeros, hace que el Real España lleve años con una plantilla inferior a la de los otros tres grandes y similar a la de los demás. Así nunca le vas a ganar un título a los dos de Tegucigalpa», concluyó el hondureño que radica en Oslo, Suecia, José Luis Ortiz.

«Yo he sido un aficionado bastante leal pero actualmente está dejando mucho que desear, no veo que en la cancha los jugadores muestren ganas de luchar. Aparentemente el club se conforma con hacerse llamar uno de los cuatro grandes de Honduras sin saber que ni a eso llegamos. El principal problema es la directiva que siempre busca técnicos que no conocen el equipo y terminan buscando resultados muy rápido. Además, traen jugadores sólo por por traerlos, indicó el trabajador público, Luis Fernando Gonzales.

«El problema del Real España es un claro ejemplo de gestión deportiva sin planeación estratégica. 11 entrenadores en cinco años, es difícil crear una cultura deportiva en la organización. Los Directivos, del cual pienso son bien intencionados y quieren al club, necesitan contratar o asesorarse de profesionales en Administración Deportiva. El amateurismo en ese departamento debe terminar».

«Crear la identidad del club, mística y todo lo que conlleva a implementar la cultura de trabajo del club. Esto tarda al menos 3 años. Hay que ser resilientes como aficionados que amamos los colores aurinegros. Se viene un arduo trabajo. ¡ARRIBA EL REAL ESPANA!«, relató Juan Santamaría, Director de Deportes de la Escuela Internacional Sampedrana.

Puede que cada aficionado tenga una opinión diferente o al final convergencias en cuanto a lo que debe hacer el Real España para mejorar; no obstante, todos hablan por el bien del equipo de sus amores, deseando que «La Máquina» encuentre la estabilidad deportiva que demanda una entidad como esta. Hace falta mucho por hacer, y su noble afición aguarda con mucha fe pero cada vez con menos tolerancia. Para Cronómetro, Farit Cordova.

