«Los jugadores se hicieron el examen ELISA el jueves, el viernes tuvimos los resultados y el sábado verificamos ciertos casos que salieron disparados. Ya el lunes comenzamos con los trabajos», dijo Gerardo Martínez.

Y agregó: «En el primer momento salieron ocho con resultados alterados, el sábado se les hizo el hisopado y solo dos dieron positivo, los otros seis salieron que tienen anticuerpos».

Jugadores y cuerpo técnico a cuarentena

Los dos miembros de la plantilla del Minas fueron de inmediato aislados y hoy martes se someterán a la prueba PCR. Si el resultado es negativo, se sumarán a la pretemporada.

«Los nombres no los damos por respeto a la privacidad. Mañana ya tendríamos las pruebas. Ellos están aparte, en aislamiento. Si salen positivos pues deberán estar 15 días en cuarentena, que es lo que indica el protocolo de bioseguridad».

Real de Minas es el primer club en hacer pública esta información

«Todos los equipos tienen. No sé por qué no lo dicen si es una realidad que vive el fútbol ahorita. Mire en las grandes ligas, todos los días salen casos. Es una realidad que viviremos todos mientras no haya una vacuna efectiva».

Tras someterse a la primera prueba y conocer los resultados, el cuerpo médico del equipo brindó una conferencia a los jugadores para indicarles los pasos a seguir y las medidas que se tomarán en los entrenos.

«Se llevan pruebas diarias de temperatura y oxígeno. Se llenó ya la ficha médica, según lo indica el protocolo de bioseguridad».

Confirman la primera baja

Los mineros iniciaron su pre-temporada sin el entrenador español Tony Hernández. Gerardo Martínez confirmó que este arribará el día jueves a Tegucigalpa para sumarse a los trabajos.

También confirmó que siguen en negociaciones con el delantero Juan Ramón Mejía y que Olimpia les prestará al arquero Gerson Argueta. Pero confirma una baja.

«Luis Guzmán es el único que en teoría no entra en los planes. Aldo Oviedo ya firmó y está entrenando. Hemos renovado el 80 de la plantilla».

Martínez no descarta refuerzos, pero confirma que será decisión el estratega. «Estamos esperando al técnico, nunca contratamos como club, lo hacemos según la necesidad del entrenador», cerró.