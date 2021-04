HONDURAS. Descontento y confusión causó la reactivación de los viajes en ferry desde Roatán y Utila hasta La Ceiba, según lo dicho por algunos vacacionistas que requerían volver a tierra firma lo más pronto posible.

Y es que, el sábado 3 de abril de 2021, producto de las fuertes lluvias que azotaron las zonas norte, atlántica y occidental del país, la navegación marítima debió cancelarse y el muelle de cabotaje de La Ceiba cerró.

Los viajes de ferry programados para todo ese día no pudieron hacerse y, en consecuencia, la cantidad de pasajeros pendientes iba acumulándose. El domingo, a primeras horas de la mañana, aún no se podía zarpar, de modo que, las salidas programadas a las 7:00 AM también quedaron en mora.

No fue hasta las 9:00 de la mañana de ayer que al fin Marina Mercante dio luz verde para viajar por el mar, de modo que se juntaron los vacacionistas que aguardaban desde el sábado, los del domingo por la mañana y los que tenían boleto comprado para más tarde.

La aglomeración en los puntos de salida quedó evidenciada mediante fotografías que circulan en redes sociales, situación propicia para la propagación del COVID-19. La descoordinación causada por el mal clima causó molestia en algunos hondureños.

«Por orden de llegada» entraban a los ferrys

“A partir de este momento reiniciamos con nuestros viajes. Se atenderá por orden de llegada en las dos terminales (Roatan y La Ceiba) y estaremos operando ambas embarcaciones, Galaxy y Tropical Wave ferry”, publicó una de las empresas responsables del traslado de veraneantes.

Por su parte, “Qué ineptitud por parte de ustedes. Traten de organizarse mejor para la próxima. Si el ferry está lleno, no sigan vendiendo boletos. Toda la gente que tenía boleto de 8:30 se quedó por culpa de ustedes”, cuestionó una cliente a Utila Dream Ferry.

Para responder a la demanda de los pasajeros, los directivos de Galaxy y Utila Dream duplicaron los horarios para hacer frente a la demanda de pasajeros. Solo ayer se movilizaron más de 1,000 personas, comentó uno de los encargados en la terminal marítima en La Ceiba, donde convergen tanto los yates que vienen de Roatán como de Utila.

