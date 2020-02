Razones por las que Nissan está vendiendo más carros usados que nuevos

REDACCIÓN. Por qué los concesionarios de Nissan están vendiendo autos usados ​​por otros nuevos, los Tres Grandes están luchando en China y el coronavirus no está ayudando, por qué Lincoln está tan obsesionado con los valores residuales, y Toyota y Panasonic establecen una nueva compañía de baterías prismática.

1. ¿Por qué los concesionarios Nissan están vendiendo autos usados ​​en lugar de nuevos?

Por ahora, está bien establecido que Nissan está un poco anticuado. La marca tiene una línea antigua, ha pasado por más drama que casi cualquier fabricante de automóviles que no se llame Volkswagen y no parece haber sido administrada adecuadamente en los últimos años.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que haya algo de drama a nivel de distribuidor. Automotive News informa por qué muchos vendedores de Nissan están más dispuestos a mover Nissans de segunda mano que otros nuevos, algo que no es bueno para el fabricante de automóviles:

Según el informe, las dos razones principales por las cuales los concesionarios se están alejando de los autos nuevos y se dirigen a los usados ​​son que los automóviles de Nissan están desactualizados, y los concesionarios están teniendo dificultades para obtener ganancias en las máquinas recién salidas de la línea gracias a una reducción en las bonificaciones para los distribuidores.

Y aunque los autos nuevos, no los usados, tienden a atraer nuevos clientes y producen reparaciones repetidas de la garantía, los concesionarios aparentemente están obteniendo mayores ganancias con las cosas viejas:

Por su parte, el portavoz de Nissan mencionó que la marca está lanzando una serie de nuevos modelos, que deberían llevar a los clientes a las salas de exhibición.

2. Los tres grandes están luchando en China y el coronavirus está empeorando las cosas

China fue una vez una luz brillante para los fabricantes de automóviles estadounidenses, un mercado lleno de oportunidades para generar grandes sumas de efectivo. Pero las cosas han estado mirando hacia abajo durante el último año o dos.

Ahora, en una nueva historia de Detroit News , dice que 2020 también será un año de ventas difícil en China y, además de las tensiones comerciales, las estrictas normas de emisiones y la reducción de la demanda de los consumidores, el Coronavirus y los cierres de plantas asociados y las limitaciones de viaje van a tener en cuenta las luchas.

Entonces, la producción ahora se detiene, y la gente en China no se dirige a los concesionarios para comprar automóviles. Esto no es bueno, aunque aún no está claro qué tan malo será para Ford, GM y FCA. Bloomberg informó la semana pasada que la producción en el sector automotor podría caer en 1.7 millones de automóviles.

The Detroit News contactó a los fabricantes de automóviles, pero no respondieron con mucha información sobre lo malo que podría ser.

Se sabe que la nueva cepa de coronavirus, descubierta inicialmente en Wuhan, provincia de Hubei, China, causa enfermedades respiratorias graves. La Comisión Nacional de Salud de China informó el lunes que hay 17,205 «informes de casos confirmados» en el país y 361 muertes confirmadas. Se han confirmado otros casos de nuevos coronavirus fuera de China .

3. Toyota se une a Panasonic para formar una compañía que vende celdas de batería prismáticas a otros fabricantes de automóviles

Toyota, la compañía de automóviles conocida por los híbridos, pero también conocida por su vacilación para comprometerse realmente con los EV completos en los EEUU., Y Panasonic, un enorme proveedor de celdas de batería cilíndrica para vehículos eléctricos, están formando una nueva compañía llamada Prime Planet Energy and Solutions.

4. ¿Por qué Lincoln está tan obsesionado con el valor de reventa?

Lincoln realmente ha estado reduciendo el consumo últimamente con autos geniales como el Continental con puerta suicida, el agradable SUV Aviator y el Navigatorla. La marca podría superar el valor residual de BMW y Mercedes.

Resulta que Lincoln está bastante obsesionado con mantener su valor de reventa, incluso manteniendo ciertos autos en producción un poco más para preservar sus cifras.

El fuerte interés de Lincoln en mantener los residuos ha sido de conocimiento público durante un tiempo.

Como señala la historia, se trata de tasas de arrendamiento, que se basan, en parte, en el valor residual. Si un automóvil todavía vale mucho al final de su plazo de arrendamiento, un fabricante de automóviles puede ofrecer pagos mensuales más atractivos a los clientes. Y dado que el arrendamiento es algo muy importante, especialmente en el espacio de lujo en estos días, es un gran problema.