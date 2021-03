¿Por qué no debes juzgar a las mujeres que se niegan a ser madres?

DE MUJERES. En la actualidad, muchas mujeres, ya sea que estén en pareja o solteras, han decidido abiertamente no tener hijos, debido a que formar una familia no es una de sus prioridades y mucho menos un objetivo de vida. Sin embargo, algunas personas catalogan ese extremo como algo malo, cuando en realidad la maternidad es una decisión personal, indican expertos.

En lugar de pensar en casarse o tener hijos, una mujer puede soñar con enfocarse plenamente en su carrera o elegir tener un mejor estilo de vida, antes de buscar tener compromisos mayores. Esa y muchas razones más deben considerarse antes de juzgar a una mujer por negarse a ser madre, aconsejan psicólogos.

La maternidad no es para todas

No porque una gran mayoría de mujeres desee en algún punto de su vida tener hijos, significa que todas sueñan con lo mismo. La maternidad, más allá de consensuarse en pareja, es una decisión personal. En ese sentido, no debería ser ni una obligación ni mucho menos motivo para hacer presión social, sostienen mujeres consultadas.

Medio ambiente

Ambientalistas sostienen que, aunque no lo parezca, traer una vida al mundo incluye muchos pañales, comida, pero sobre todo recursos que a su vez generan muchos desperdicios, como es el caso de los pañales, toallitas húmedas, papel y ropa. De acuerdo con los expertos, un estudio ha demostrado que no tener un bebé podría reducir el impacto de emisiones de carbono, esto es equivalente a 684 adolescentes que reciclan por el resto de su vida.

Estilo de vida

Algunas mujeres simplemente no quieren renunciar a su estilo de vida. Las comodidades no son fáciles de perder, incluso cuando no se vive cómodamente, es complicado pensar en una mayor responsabilidad económica. Tener hijos y cuidarlos no es un pasatiempo del cual te puedes librar en un par de horas o de meses, siendo una decisión muy importante, revelan expertas en el tema.

Mujeres consultadas respecto al tema dieron a conocer los siguientes puntos de vista.

Cambios corporales

Así es, ser madres es algo que te cambia para toda la vida y comienza desde el embarazo. Este proceso conlleva varios cambios físicos, psicológicos y hormonales que pueden ser muy abrumadores para muchas mujeres, desde el pecho, la cintura, barriga y muslos, todo cambia.

Además de que no es ningún secreto saber que las mujeres aumentan entre 11 y 16 kilos, por lo que es un gran cambio que no se debe de tomar a la ligera.

Altos costos

Tener hijos con estilo de vida decente y que puedan desarrollarse en su máximo esplendor, cuesta una pequeña fortuna. Desde dar a luz cada pareja o mujer embarazada debe de contar con al menos 10 mil dólares en Estados Unidos (como ejemplo), para poder hacer labor de parto dentro de un hospital. Además, la crianza de los niños también cuesta, sin mencionar la matrícula universitaria y todos los gastos médicos para su buena salud.

Viajar por el mundo

Tener hijos te limita a muchas experiencias que una mujer debe darse, la oportunidad de experimentar, al menos una vez en la vida. Y para esto, es necesario tomar la decisión de no tener hijos en un futuro próximo, pues te darás la oportunidad de viajar libremente por donde quieras, y también podrás conocer nuevas culturas, además de contar con no gastar de forma inesperada en niños.

