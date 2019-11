Raúl Pineda: «Honduras ha tenido 17 constituyentes y ningún cambio

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El analista político y ex-diputado del Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado, se pronunció en contra de una posible Constituyente para tratar de cambiar la actual situación del país.

De acuerdo con el analista, esto no es más que una fuga mental por parte de los políticos cuando no tienen claro el panorama. A su vez, agregó que «Honduras ha tenido 17 Constituyentes desde 1924 y no ha generado ningún cambio en las condiciones de vida de la población».

Al mismo tiempo, Pineda afirmó que «no podemos decir hagamos una Constituyente, hagamos una refundación», sin tener claro los temas que se deben de resolver.

Según el analista, «antes de hablar de una Constituyente, hay que hacer la Constitución, someterla a conocimiento de la gente». Luego, los ciudadanos que elijan si se realiza una reforma o no.

Además, consideró que dicha moción parte de la idea de presentar un documento, primero para que lo conozca la gente y se formalice con ella. Por otra parte, enfatizó que «lo peligroso es montar la Constituyente y después no sabemos que va a surgir de la misma».

Igualmente, Pineda señaló que conociendo las intenciones de los políticos hondureños, «el tema de una Constituyente solo es para provocar un gobierno provisional, que haga que la institucionalidad gobernante siga en el poder».

«Afortunadamente para eso se ocupa la complicidad de Libre y no creo que los de Libre sean tan tontos como para prestarse a ese juego», añadió.

Un nueva forma de gobierno o modelo parlamentario

Por otra parte, el analista destacó que los honorables diputados no saben que decir cuando hablan de una Constituyente. Esto, ya que no se puede cambiar la forma de gobierno o implementar un modelo parlamentario de un día para otro. «Eso sirve en Inglaterra», recalcó.

Asimismo, Pineda explicó que Honduras es otra cosa. «Yo creo que no conocen de lo que están hablando, o lo que están mencionando de un modelo parlamentario, que en lugar de presidente habría un primer ministro».

«Lo que necesita Honduras es un nuevo estilo de gobierno. Un gobierno que se preocupe patrióticamente por la ciudadanía, que no se dedique a robar y disfrutar de las mieles del poder», enfatizó.

A su vez, sugirió que se urge de presidentes humildes y que no se crean «jeques árabes». Al respecto, él recomendó a «que sigan más el modelo de Pepe Mujica«, ex presidente de Uruguay.

La constituyente o reelección no es mala

Por otro lado, Pineda consideró que tanto la Constituyente como la reelección no es mala cuando se tiene conocimiento para que servirá. «Si se va a reelegir a un buen político o un buen presidente, que bien», sostuvo.

No obstante, «si vamos seguir en lo mismo, si el pueblo va a seguir peleando entre gobiernos malos o de crimen organizado, pues que no haya reelección» continuo.

De manera similar, recomendó a los legisladores que «deberían de proponer personas que tengan un elevado sentido de conocimiento y patriotismo».Pineda consideró que si un presidente cuenta con lo antes mencionado, la situación andaría por buen camino.