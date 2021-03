Raúl Gutiérrez molesto: «Árbitros le están dando muchos regalos a Olimpia»

TEGUCIGALPA.- El entrenador del Real España, Raúl Gutiérrez salió molesto luego de que su equipo perdiera 1-0 ante el Olimpia en el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2021.

Sin embargo, la molestia no es con sus dirigidos, sino por las incidencias arbitrales que protagonizó Melvin Matamoros y que dejaron como consecuencia la anulación de un gol y una «falta penal» sobre Ramiro Rocca.

El «Potro» no se guardó nada

Gutiérrez fue tajante e ironizó con las «ayudas arbitrales» que supuestamente Matamoros dio en el encuentro:

«El partido es frustrante por el resultado porque el equipo hizo bien las cosas, tuvo pasajes buenos, pero al final esto no es de merecer, hay que hacer los goles y en esta época navideña los árbitros le están dando regalos a Olimpia y hoy es de esos partidos donde se notó eso que a mí me habían mencionado, pero que no quería creer».

Sobre el partido, dijo que tuvieron buenas tramos, pero que hizo falta certeza en el área:

«Faltó el gol y tener esa certeza en la última zona, teníamos buenos procesos a lo largo del partido, pero en ataque no estamos decidiendo bien, pero hemos mejorado en ese sentido y esto es de consistencia y vamos a seguir insistiendo porque estos resultados son frustrantes por cómo se dan».

