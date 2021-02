Rashford es portada de «Time» por ser una de las personas más influyentes del mundo

INGLATERRA.- El goleador de Manchester United, Marcus Rashford, recibió un reconocimiento este miércoles por parte de la prestigiosa revista «Time«, quienes lo escogieron para ser imagen de su portada y lo destacaron como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Hace algunas semanas el talentoso futbolista de 23 años grabó su nombre a fuego en la historia de los «Red Devils». Marcus llegó a los 83 goles con la camiseta de Manchester United y superó la marca del legendario Eric Cantona.

Sin embargo, el futbolista inglés no se ha destacada únicamente dentro de cancha. La marca más grande que ha dejado hasta ahora Marcus Rashford ha sido por su enorme trabajo en favor de los niños con menos recursos.

El artículo de «Time» destacando la labor humanitaria de Rashford estuvo a cargo de otro deportista: el siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton. El piloto británico señaló la inspiración que ha significado el futbolista de Manchester United en la vida de muchos.

.@LewisHamilton on @MarcusRashford: "In a year that showed us the power of working together toward a common goal, he was a galvanizing force behind uniting people across the U.K. in the effort to ensure that no child goes hungry" #TIME100Next https://t.co/tyvAbete4G pic.twitter.com/uPQ1tKCZ4S

— TIME (@TIME) February 17, 2021