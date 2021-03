A un mes del rapto de Antonio Brevé, familia implora respuestas a la Policía

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Este día los familiares del desaparecido Antonio Brevé, diputado suplente por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), exigieron que las autoridades aceleren la investigación.

El joven, de 37 años de edad, fue llevado a la fuerza por desconocidos el pasado 18 de febrero cuando regresaba a su casa en la colonia Satélite de San Pedro Sula.

«Creo en el poder de Dios y le pido que me lo tenga con vida, que me lo devuelva porque, es mi único hijo varón. A quienes lo tienen, les pido misericordia. No sabemos por qué se lo llevaron. Recuerden que también tienen familia», suplicó su madre.

Con pancartas, camisetas, sumando gritos, algunos parientes de Brevé llegaron hasta el Parque Central de San Pedro Sula para exigir a las autoridades que puedan continuar con el proceso de investigación para dar con el paradero del joven.

La hermana sostuvo que no han obtenido respuesta y que las autoridades solo les informan que siguen indagando en el caso. «Pasan los días y todavía no tenemos nada», agregó Zoila Brevé.

«¿Dónde están los Derechos Humanos?», «¿Dónde está la Policía de Honduras?, ¿Qué se han hecho?», decían parte de las leyendas escritas en cartones que familiares del comerciante llevaron al parque central, donde protestaron e insistieron a través de los medios de comunicación para que lo devuelvan con vida.

«La Policía ha dicho que está siguiendo pistas, incluso, que esta semana van a reforzar la investigación. Pero solo eso nos dicen, no dan otra información», afirmó.

