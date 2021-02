A punta de pistolas, frente a madre y hermana, raptan a joven en Choloma

CORTÉS, HONDURAS. Frente a su hermana y a punta de pistolas, sujetos desconocidos raptaron desde el lunes a un joven en la colonia Infop del municipio de Choloma, y hoy, dos días después, familiares hacen un angustioso llamado.

Se trata de Emilson Vásquez, un menor de edad que fue acorralado dentro su propia vivienda, supuestamente para sacarle «información», según dice su madre, y posteriormente lo sacaron de la casa, mientras hacían disparos al aire para que nadie los siguiera.

«Solo le pido a Dios que aparezca, que toque el corazón de esos muchachos, que me lo devuelvan. Solo me dijeron que se lo llevaban por información, pero mi hijo no les debía nada», comentó María del Carmen Pérez, mamá del menor.

La señora regresaba de una pulpería cuando vio cómo dos individuos iban con su vástago prácticamente de arrastra e «hicieron dos tiros para que yo no me les acercara», recordó con voz solloza.

Búsqueda

De inmediato, fue a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para informar a las autoridades del rapto de su hijo. Hasta ahora, los agentes no dan con la ubicación de Emilson ni con el paradero de sus captores.

Por otro lado, la madre del joven, solicita a los «muchachos» que liberen a su hijo, asegurando a los responsables que no habrá represarías en su contra. Emilson recién se graduó del noveno año de colegio.

Por otro lado, pidió a la ciudadanía en general que, quien tenga cualquier información del menor desparecido, se comunique con ella al número +504 9564-5933. Mantiene viva la esperanza de hallarlo sano y salvo.

