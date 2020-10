Rapidito de Ruta 7 en SPS: «incumple medidas» y anda «a tope» de pasajeros

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Muchas rutas de transporte han recibido autorización por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestres (IHTT) para retomar labores en la zona norte del país; no obstante, ya comienzan a circular algunas unidades que no han seguido los protocolos señalados por las autoridades.

Uno de ellos, según imagen que circula en redes sociales, son los que cubren la ruta 7. De acuerdo a lo que se observó en la fotografía, un “rapidito” va «a tope» de pasajeros.

De igual manera, cabe recalcar que, las autoridades del IHTT informaron que por dicha razón solo estaban autorizados buses tipo Coaster o amarillos, que pudieran albergar más pasajeros, pero con una distancia justa.

Además, estas unidades cuentan con mejor ventilación y espacio, pero parece que algunos transportistas no han seguido dicha medida, o implementación.

Para algunos testigos, ante dicha imagen difundida se pone en evidencia, lo que muchos manifestaron antes de retornar, que no cumplirían con las medidas exigidas. Sin embargo, aunque se generaliza, son varios los que sí las cumplen, manifiestan algunos ciudadanos.

No obstante, otros, como esta unidad de la ruta 7, no lo hacen, inclusive nuevamente se observa que, por la cantidad de personas, deben llevar la puerta semiabierta, expresó un testigo. No obstante, deben ser las autoridades quienes tomen la sanción correspondiente a la unidad, explicó una persona que utiliza el transporte.

Impala tampoco cumplió medidas

Asimismo, la historia que sucedió con el autobús de transporte Impala, se vuelve a repetir. Es importante recordar, que en esa ocasión una unidad que cubre la ruta de San Pedro Sula a Puerto Cortés fue expuesta por no cumplir las medidas.

Se observó de igual forma que el bus iba lleno, y que los pasajeros no tenían el distanciamiento, así que posteriormente, decomisaron el bus y le interpusieron una multa.

Algunos usuarios del transporte esperan que esta historia no se siga repitiendo, y que puedan llevar a cabo todas las medidas. Esto, para que la autorización que les brinden no se les acabe en poco tiempo, y puedan seguir laborando con normalidad.

