Ramón Maradiaga: “No estoy ansioso por volver a dirigir”

El técnico hondureño, Ramón “Primitivo” Maradiaga, está a punto de terminar la sanción impuesta por la FIFA, misma que deberá cumplir con la multa también impuesta por el ente deportivo.

Asimismo, Ramón Maradiaga, habló en entrevista con HRN, donde habló acerca de la cantidad final a pagar, la flexibilidad que le dio la FIFA para la cancelación de la multa y reveló si volvería a dirigir en el fútbol hondureño.

“Si, ya estamos en los días últimos del cumplimiento de la sanción, y esperando ya que al pasar este inconveniente que tenemos en cuanto a la pandemia y poder estar libres de cualquier tipo de dificultad; poder pautar a alguna posibilidad que s epoda dar en el futuro”, inició diciendo el “Primi”.

¿Regresará a la acción?

El castigo que la FIFA le había impuesto a Ramón Maradiaga termina en los próximos días, asimismo lo ha revelado el extécnico de la selección nacional de Honduras.

“En abril, justamente en estas fechas estoy cumpliendo la sanción”, mencionó. Y en cuanto a la multa económica que debía pagar a la FIFA: “Ellos me han facilitado plan de pagos, el cual podemos decir en ese sentido han sido un tanto flexibles. Me han dado oportunidad de poder de tener varias etapas. Empecé a cumplir algunas a partir de casi 10 meses, pero probablemente viene la parte más fuerte; porque en el plan ya es la cantidad mucho mayor de lo que de momento había estado cumpliendo”, contó.

Sobre la cantidad a pagar a la FIFA: “La sanción son 20 mil francos suizos, es decir, un aproximado de 20 mil quinientos dólares”, reveló.

“Si quiero volver a trabajar hay que cumplir con eso. En este momento estoy tratando de comunicarme con los abogados que me representaron en la última apelación que hicimos. Tratando de ver de qué manera ellos pueden pedir clemencia; por la situación que actualmente estamos viviendo”, explico.

Y siguió: “Al no tener, prácticamente dos años sin mayores ingresos, ver mermada esa parte en mis ahorros o más que todo en mis ingresos. Voy viendo la manera de cómo comunicarme con ellos; para poder de alguna manera ellos pueden interceder.

Más de dos años inactivo

El también exseleccionador de El Salvador, fue consultado si está ansioso de regresar al área técnico de algún club o de una selección.

“Ansioso no, en ese sentido se lo puedo decir con mucha propiedad, Dios sabe cuáles son los tiempos porque este tipo de pruebas. No le voy a decir que si me encantaría volver, pero probablemente que esto ya depende del gusto o cualquier dirigente que tenga un proyecto que sea encaminado. Ya con cosas, la misión objetivos y así podré decir que estamos listos para poder afrontar cualquier oportunidad que se abra; sino pues seguir viendo la menra como logramos encontrar algo que nos pueda dar la oportunidad de ingresos.

“Si han sido dos años duros, dos años que fácilmente los pueden olvidar a cualquiera, pero vamos a esperar y ver que dice Dios”, cerró Maradiaga.

Cabe recrodar que la supención para el te´cnico Ramón Maradiaga fue el pasado 2 de mayo del 2018, cuando FIFA notificó sobre la sanción, esto sumado a 20 mil francos suizos (20,712 dólares); casi medio millón de lempiras (498,400 lempiras).

