Ramiro Rocca ya posa la aurinegra y promete dar lo mejor

SAN PEDRO SULA.- El Real España le dio la bienvenida al delantero argentino, Ramiro Rocca, quien ya visitó la sede y brindó sus primera declaraciones como aurinegro.

El ex Municipal posó con la remera catedrática y se tomó la icónica foto junto al escudo de la «realeza».

Ya conocía al Real España

En sus primeras declaraciones, Rocca dijo estar emocionado de llegar a la institución sampedrana y confesó que desde Guatemala miraba al Real España.

«Es una responsabilidad linda, es algo que se venía hablando desde hace un tiempo, he visto al club cuando enfrentaba a los equipos de Guatemala, vengo a aportar mi granito de arena, y a pelear un puesto en el equipo».

La promesa de Rocca

El argentino si dejó en claro que su principal promesa será ganarse el puesto primero en cada entrenamiento y así poder ser un referente en el equipo dirigido por el «Potro» Gutiérrez.

«Prometo dar lo mejor en cada partido y entrenamiento, represento ahora una institución muy grande».

Sobre su pasado en el fútbol guatemalteco reconoció que fue lindo. pero que su presente ahora es la realeza y espera que todo le salga bien.

«Lo de Guatemala quedó atrás, viví cosas lindas en el club, logré un récord que no se daba en 20 años, lastimosamente no se dio el título. Ahora pienso en Real España y espero se me den las cosas».

Bienvenido a la familia Aurinegra #RamiroRocca 💛🖤🚂 pic.twitter.com/gLQwuUECsh — Real España Oficial (@rcdespana) February 9, 2021

Te puede interesar: Se suma una más: Eden Hazard se vuelve a lesionar con el Real Madrid

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ