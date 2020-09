SAN PEDRO SULA.- El estratega uruguayo del Real España, Ramiro Martínez dirigió su primera rueda de prensa luego de estar fuera del país y volver para comenzar los trabajos de cara al Torneo Apertura 2020-2021.

Martínez rompió filas tras la crisis del Covid-19, esto es algo que lamentó, pues la pandemia hizo tanto daño en el equipo que iba en alza; pues pasaban por su mejor momento futbolístico.

«Nos fuimos adaptando al grupo y al trabajo del club y cuando ya habíamos logrado una regularidad se nos vino abajo por la pandemia. Ahora es de retomar el nivel futbolístico y anímico, ya que eso ha afectado a todos; lo más complicado es levantar el ánimo, aunque me alegra encontrar un gran ambiente de trabajo», apuntó.

Ramiro Martínez satisfecho con los jugadores de club

Del nivel mostrado por sus dirigidos al regresar al país refirió que está muy conforme con todo:

“Los muchachos están muy bien, así como lo planeamos y comunicamos a los profes Emilson Soto y Elmer Ortega, quienes han cumplido con el mismo. Ahora falta darle el toque final, vamos con el tema técnico táctico, ya que la parte física introductoria llegó a su final de acuerdo a lo planeado”, aseguró.

Refiriéndose al formato del torneo y los rivales de grupo, el estratega uruguayo expuso que no hay favoritos ni fáciles:

“a todos los respetamos, el hecho de no jugar con los grandes de Tegucigalpa no significa que es el más fácil todo, a todos los respetamos por igual de hecho cada quien tiene su fortaleza. Contra los grandes tendremos lugar en los cruces, la meta es llegar a la final y ser campeones, para eso estamos trabajando”, comentó.

Martínez desmiente fichaje de Luis Garrido

También el uruguayo desmiente el fichaje de Luis Garrido, aduciendo que no ha estado en planes del club:

“Ya están todos los jugadores que pedimos y acordamos con la directiva, si viene alguien a última hora es porque también alguien del plantel sale por una oferta, de lo contrario ya estamos todos. Lo de Garrido nunca existió, no lo hemos descartado por tema económico; realmente no estaba en planes, aunque reconocemos que es un gran jugador, pero no está en planes nuestros”, concluyó.

Te puede interesar: Sebastián Vettel será el sucesor de Sergio Pérez en Racing Point