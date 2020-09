SAN PEDRO SULA.- El estratega uruguayo del Real España, Ramiro Martínez criticó puntualmente el calendario del Torneo Apertura 2020-21 aprobado por la Liga Nacional.

Martínez calificó de «inhumano» dicho calendario y lamentó que no hayan pensado en los jugadores, en cuanto a la seguidilla de partidos.

«Es un calendario complejo, muy difícil y demasiado exigente para los futbolistas. No han contemplado en el reinicio el tiempo necesario de trabajo y no lo están contemplando para nada en cuanto a la fijación de fechas, ni la propia salud de los futbolistas».

«Desde todo punto de vista, esto es un poco inhumano y debemos tener cuidado con los tratamientos a seguir, las cargas, evaluación y rotación de planteles», dijo en conferencia de prensa.

Para Ramiro Martínez será un reto mantener bien a los futbolistas

El estratega dijo que los entrenadores dieron sus sugerencias a la liga para que las mismas fueran tomadas en cuenta a la hora del calendario; pero lamentó que no les hicieran caso.

«Estamos con los ojos bien abiertos porque es demasiada la carga que se ha impuesto a los jugadores, no se ha pensado en su salud».

«No han contemplado para nada la salud de los futbolistas. No han contemplado los períodos de preparación que dijimos cuando fuimos consultados; la opinión no tomó importancia no solo la mía sino la de otros colegas de un lapso de dos meses para evitar que los jugadores no se rompan».

