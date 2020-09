ESTADOS UNIDOS.- Por primera vez en la historia de la NFL, se jugó un partido de futbol americano profesional en Las Vegas. Los Raiders se presentaron como el nuevo equipo local ante los New Orleans Saints comandados por Drew Brees.

Los «Malosos» ganaron por marcador de 34-24 a los siempre favoritos al campeonato del Súper Tazón.

Fue el primer partido en el Allegiant Stadium y significó también el debut de los Raiders en Las Vegas.

Más allá del triunfo de los Raiders que es ya de por sí sorpresivo, la presentación de la NFL en Las Vegas dejó muy buenas sensaciones y acá te vamos a contar de todo lo que pasó.

Cabe recordar que no hubo afición presente en el estadio debido a la pandemia del coronavirus y por ello, el dueño de la franquicia también decidió no ir.

Debido a que el dueño de los Raiders no estuvo presente en el partido, para solidarizarse con la afición, el encendido de la antorcha conmemorativa Al Davis estuvo a cargo de Carol Davis; esposa del fallecido expropietario y gerente de la franquicia y madre del actual propietario.

Fue la primera vez que la antorcha se encendió en Las Vegas dentro de la nueva casa de los Raiders y será una imagen que difícilmente se olvidará.

Carol Davis, wife of the late Al Davis and mother to owner Mark Davis, lights the Al Davis Memorial Torch for the first time in Las Vegas.

Truly a moment we won’t forget. #RaiderNation pic.twitter.com/TVfaaB14Mw

— Las Vegas Raiders (@Raiders) September 22, 2020