Rafael Nadal continúa con paso firme en el Australian Open

AUSTRALIA.- Con 34 años y después de una lesión en la espalda que lo apartó 82 días, Rafael Nadal sigue demostrando porque es uno de los mejores tenistas de la historia, en esta ocasión ‘Rafa’ pulverizó a Michael Mmoh 6-1, 6-4 y 6-2.

Nadal avanzó a la tercera ronda de la Australian Open luego de superar cómodamente al estadounidense, Michael Mmoh, en un juego que tuvo una duración de una hora con 47 minutos.

Tras el gane, Nadal se mostró contento y explicó que no subestimo a su rival. «Esta noche ha sido positiva, muy buenas noticias para mí ganar en tres sets. Siempre tengo mucho respeto por mis rivales. Estuve viendo vídeos en Youtube para conocer cómo era su tenis y estar preparado. He mejorado mi revés durante mi carrera. Es un golpe muy importante porque puedo abrir la pista y encontrar ángulos».

De esta forma, Nadal se medirá en la siguiente ronda al británico, Cameron Norrie, el día viernes 12 de febrero a las 6:00 PM.

Cabe destacar que durante el juego una aficionada provocó que el juego se detuviera luego de que esta protagonizara gritos y señas obscenas hacia ‘Rafa’. Ante las actitudes la aficionada el tenista sonrió y continúo con el juego.

This was… Something.

A (drunk?) woman screamed «Hurry up, you OCD fuck»* while Nadal was getting ready to serve, then gave him the finger before being escorted out… His reaction? A laugh — followed by an ace.pic.twitter.com/7sLpauR2SL

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) February 11, 2021