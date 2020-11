Nadal hace historia, a pesar de fallar en su objetivo principal

Francia-. Daniil Medvedev se coronó campeón del Masters 1.000 de Paris al vencer 5-7, 6-4 y 6-1, a Alexander Zverev quien no pudo poner resistencia ante el vertiginoso tenis del ruso.

Mevdvedev se clasificó a la final de Paris tras superar al canadiense Miloc Raonic, mientras Zverev se encargó de eliminar al español Rafael Nadal, privándole de conquistar el único torneo que le falta por ganar.

Meddy the master 💥

The moment @DaniilMedwed defeated Alexander Zverev for the 2020 #RolexParisMasters title. pic.twitter.com/jCaJX2Mm8L

— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2020