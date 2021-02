VÍDEO| «Yo te bajé tu baby»: Quioto arremete contra Frank Miami y Menor Menor

Una vez más se desata la polémica entre el delantero hondureño del Montreal Impact, Romell Quioto, con el empresario catracho de la música, Frank Miami. Esta vez, la contienda inició por un comentario que Frank hizo y Quioto no se quedó callado y sacó «varios trapitos al sol».

La molestia de estos dos hondureños radicados en el extranjero, viene desde tiempo atrás, luego de que el futbolista revelara haber tenido un romance con una panameña, quien según él, habría sido pareja sentimental de Frank, lo que desató sus «celos».

En un vídeo publicado en Instagram, Quioto aseguró que “le bajó la mujer” a Frank, lo que provocó que este lo bloqueara de las redes sociales.

“Te bajé la mujer, estuve jangueando con ella y me bloqueaste ja, ja, ja, no sé por qué te enojas si no es nada tuyo”, comentó el polémico Quioto en un vídeo en vivo.

Asimismo, el delantero, quien se encuentra de vacaciones en este momento en Honduras, expresó: “Vos tenés que ‘janguear’ con artistas, no te dediques a tirarle a un futbolista. Tengo 600 personas conectadas, estás ‘burlao chaval’ hay niveles papi”.

Instagram fue el escenario de las peleas

Quioto contó en su vídeo, que él iba conduciendo cuando recibió un audio en el que le contaron que Frank lo había mencionado, según el delantero, el dueño de la disquera Carbon Fiber Music le «tiró» diciendo “soy el papi de tus babys”.

Además, Frank habría expresado “ahora quieres ser cantante cuando viniste a mi casa. Me das risa, no te quieren en el fútbol ya ahora quieres ser cantante ja, ja. Que cojones”, expresó el productor.

Parte de la molestia de Quioto, también tendría lugar porque el productor musical dijo, según cuenta en el vídeo, que su carro era más caro que la carrera futbolística del delantero.

Arremete contra Menor Menor

Pero la polémica no termina ahí, Quioto aprovechó para atacar al cantante hondureño, Menor Menor, luego de prestarle 1,000 lempiras, porque el empresario Frank no le había pagado.

“A Menor Menor le digo que me pague los mil lempiras que le presté, ¡Ah no!, ya me acordé, yo se los regalé esos mil lempiras, ya no los quiero”, comentó.

Agregó: “el día de mañana si Dios te da la oportunidad de estar arriba, te vas a acordar de mí que yo te los di, toda la vida te acordarás de mí que cuando nadie te quería ayudar, yo fui quien te los dio”.

