Quintín Soriano a la SESAL: «No hay medicamentos y ustedes se ‘pajean’ en sesiones»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, cuestionó a los funcionarios de la Secretaría de Salud porque no aceptan que en los hospitales ya no hay medicamentos ni personal suficiente para atender la pandemia del Covid-19.

«Si están queriendo cerrar, porque no tienen medicamentos, porque no tienen nada, púes, díganlo, pero dejen de estar tirando cortinas de humo. Además, esos 50 casos no son nada, aquí en la ciudad hay miles de infectados, se los dice alguien que tiene los reportes de personas que están con síntomas de Covid y no quieren ir al hospital», aseveró.

En ese sentido, el jefe edilicio criticó severamente los reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mismos que brinda cada noche. «Esos datos que están dando son viejos. Tenemos casos de personas que fallecieron por enfermedades de base, por eso estamos pidiendo a la jóvenes que se cuiden».

Asimismo, Quintín Soriano cuestionó las reuniones que tanto anuncian los líderes de la estatal de Salud. «Un confinamiento significa que debe haber una acción, pero dejen de estar engañándose con reuniones babosas. Yo he estado ahí y solo a hablar pajas van, disculpen, pero es la verdad; vayámonos al trabajo», disparó.

Quintín Soriano pide vía libre



Para el edil, sería más fácil que cada líder municipal pudiera tomar las decisiones sin estar consultando. «Somos nosotros los que conocemos el problema, pero claro no les gusta que yo les diga esas cosas. Háganme caso, vengan aquí, yo soy su alcalde, aunque no hayan votado por mí, pero soy su alcalde y trabajo por el pueblo», expresó.

Asimismo, Quintín Soriano recalcó el tema de las 67 mil mascarillas que entregó el Gobierno, pero que no pasaron por sus manos ya que fue al único «alcalde al que no se las dieron, no dije nada. Entregaron comida y fueron los militares y no la alcaldía, qué más quieren, si yo me pusiera en oposición a decirles todo, disculpen, mejor machete estate en tu vaina».

