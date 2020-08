Quintín Soriano exige aplicar descuento del 20 % también al «recibo de la luz»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El alcalde de la ciudad de Choluteca, Quintín Soriano, exigió al Congreso Nacional que el 20 % de descuento aplicado a bienes inmuebles también se apruebe para los servicios básicos que paga la población.

La medida aprobada recientemente autoriza a las alcaldías del interior del país a aplicar hasta un 20 % de descuento en el impuesto de bienes inmuebles.

Por lo anterior, el jefe edilicio refirió: “¿Y por qué esa medida no se aplica también en el SAR, por qué no se baja el recibo de la luz? A mí me vino el recibo por más de 28 mil lempiras en tres meses. Ajá y no era que iban a bajar esa babosada, a mí que no me vengan con cuentos de camino real”.

En ese sentido, Quintín Soriano aseguró que después de la pandemia de la COVID-19, lo que agobiará a Honduras será una revuelta de la población por los altos cobros en la energía, los combustibles, tributos y otros servicios básicos.

Alcaldías darán descuentos y cuotas para pagar bienes inmuebles

En julio pasado, el CN mediante sesión virtual aprobó un proyecto para que las alcaldías concedan beneficios a los ciudadanos que tienen pendientes pagos de bienes inmuebles.

Dicho proyecto se aprobó considerando los serios daños económicos que ocasiona el COVID-19 a los hondureños. Asimismo, tomando en cuenta la pérdida de empleo o suspensiones laborales que impide hacer frente a sus pagos de servicios básicos.

A efecto de eso, las alcaldías reportan altos porcentajes de mora. Sin embargo, lo aprobado ayudará a acceder a beneficios para hacer los pagos.

Una de las medidas que estableció el CN es que las alcaldías podrán dar un descuento de 10 % a quienes paguen por anticipado y de forma completa los bienes inmuebles antes del 31 de agosto de 2020.

