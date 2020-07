Soriano: Deben eliminar Sinager y dar paso a gestión de alcaldes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, manifestó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) debe suprimirse para dar paso a la gestión de los alcaldes ante el estado de emergencia por la pandemia COVID-19.

Soriano explicó que los alcaldes son quienes mejor conocen las situaciones que vive la población de sus comunidades. Por esa razón, pueden actuar mejor frente a los problemas por los que pasa cada barrio y colonia durante el estado de emergencia.

A reglón seguido, el edil de Choluteca cuestionó nuevamente la forma de accionar de las autoridades del Gobierno. Puesto que hacen una pésima gestión e irregular uso de los presupuestos para las compras en torno a la pandemia por coronavirus.

“El problema como están hasta acá, no hay médicos, ni medicamentos, lo más fácil es confinamiento, confinar un pueblo enfermo es un gran daño, no se puede confinar sin medicamentos y hablan de triaje”, apuntó el alcalde.

Lea también: Otro «cuento» de COPECO: nunca equipó unidad estabilizadora de Puerto Cortés

Soriano: Gente desconfía de autoridades gubernamentales

Respecto a las salas de triaje, informó que se han instalado 10 en Choluteca. Sin embargo, manifestó que los centros de salud no necesitan más triajes. “No se necesita estar montando triaje, porque los centros de salud lo que necesitan es medicamentos”, subrayó.

Además, continuó denunciado: “A los ministros no les interesa, da coraje cuando se está trabajando con las uñas y cuando dilapidan los fondos allá, no lo digo yo, lo dice el CNA, Fosdeh, que están investigando, y da indignación porque hay medicamento, oxígeno y manómetro, pero no el suficiente”.

Agregó, que las personas desconfían de las autoridades que manejan la pandemia en Honduras. Por eso, cuando realizan ayudas destinada a la población más vulnerables se dirigen a la gente en quien confían para realizar la entrega de insumos, medicamentos o alimentos, entre otros.

“Aquí el pueblo está apoyando, pero me lo entregan a mí, porque creen en mí, me dicen vengan a traer esta cama, pero usted”, cerró.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.