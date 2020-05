¿Quiere tener buena salud mental? siga estos consejos

REDACCIÓN. – Sin salud no podemos ir muy lejos en la vida, es tan importante como el bienestar espiritual, y como la salud no solo tiene que ver con el aspecto físico es importante poner atención a consejos que realmente sirvan para la buena salud.

La salud mental es básica, si usted tiene una salud psicológica apropiada, podrá desarrollar su potencial pudiendo afrontar positivamente las situaciones estresantes que se presenten en su vida.

No significa que no pasará malos momentos, sino que los afrontará de una mejor forma, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Asimismo, podrá pasar y compartir su tiempo con su familia, amigos y la comunidad que le rodea. Puede estar menos vulnerable a los aspectos que puedan tenerlo aburrido, estresado o triste.

La buena salud psicológica es crucial en la vida, por lo que valorarse y aceptarse van de la mano para disfrutar de la vida. Claro que nadie es perfecto, pero debemos aceptarnos y tener amor propio porque finalmente somos lo primero que tenemos.

Una buena autoestima nos permitirá disfrutar de la vida por completo, es algo que se debe trabajar cada día si usted no la tiene. No obstante, cuando esto se convierte en una lucha, su habilidad de sentir, expresar y manejar sus emociones positivas y negativas -especialmente la rabia- se verán afectadas.

Tener una buena salud mental, le permitirá protegerse de desarrollar trastornos. Por ejemplo, si usted padece una enfermedad física permanente, se ha jubilado o le han despedido, es posible que se sienta bajo de ánimo y estresado.

Pero, esos sentimientos suelen pasar, aunque en ocasiones desarrollan otros problemas más serios, como la depresión o la ansiedad. Ahí es donde una buena salud mental marca la diferencia.

Consejos para tener mejor salud mental y física

Beba con sensatez

El alcohol es un euforizante depresivo y afecta a las funciones cerebrales. Si no bebe con sensatez, o bebe grandes cantidades durante un largo periodo de tiempo, tendrá el riesgo de desarrollar problemas mentales como ansiedad o depresión. Además, no debe tomar drogas, como el canabbis o el éxtasis ya que incrementan el riesgo potencial de dañar el cerebro.

Descanse

Los cambios negativos que se producen en la vida, como la pérdida de un ser querido, el divorcio, estar en el paro o jubilado pueden ser claves para sentirse mal psicológicamente. En ocasiones, puede sentirse que el mundo se le viene encima y que es incapaz de alcanzar una meta. La clave es relajarse, incluso meditando, para así manejar las emociones y reducir los niveles de estrés.

Duerma bien

Sentirse cansado afecta a la concentración, le desmotiva y le deja sin energía. Esto puede afectar, a su vez, a la salud mental, por lo que es importante dormir lo suficiente para sentirse descansado y sentirse capacitado para realizar las actividades cotidianas.

Exteriorice sus sentimientos

Hablar con otras personas sobre cómo se siente le ayudará a ver todo desde otra perspectiva. Trate de hablar con las personas más cercanas a usted y así poder compartir sus problemas.

Pida ayuda cuando lo necesite

Si siente que no puede arreglárselas por sí mismo, no debe sentirse culpable o avergonzado por pedir ayuda a otros. El perder a un ser querido o ciertos cambios que pueden producirse en la vida son difíciles de superar, por lo que es importante recordar que puede pedir ayuda y las ventajas que conlleva esto marcan la diferencia a la hora de llevar una determinada situación.

Acéptese tal y como es

Existen ciertas cosas que puede cambiar en su vida. Verse a sí mismo como una persona con valía, y no juzgarsecon exceso de celo, le ayudará a sentirse bien y y a mantener un grado aceptable de felicidad durante toda su vida.

En contacto con sus amigos y seres queridos

Mantener buenas relaciones con la gente que le rodea le fortalecerá, ya que siempre es importante tener contacto con amigos y familiares, especialmente en momentos de necesidad. Incluso si lleva tiempo sin ver a alguien, invítele a comer, escríbale una carta o mándele un e-mail.

Siga una dieta sana y equilibrada

No es un secreto que llevar una dieta sana y equilibrada le ayuda a mantener un peso saludable y a reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón o un derrame cerebral. La comida, al fin y al cabo, es el combustible de nuestro organismo. Usted no puede poner diesel en una máquina de gasolina, por lo que, en relación con esto, no debe alimentarse de forma inadecuada –esto solo le hará sentirse mal.

Manténgase activo

Tomar parte de una actividad física regularmente ayuda a su cerebro a liberar las llamadas hormonas de la felicidad (endorfinas), que ayudan a mejorar el sensación de bienstar. Haga aquello que más le entretenga, como un deporte de equipo, bailar, montar en bicicleta o caminar. Ejercicio como el tai chi también le ayudará a sentirse mejor. Trate de estar activo en todo momento: las personas que están desempleadas o que sufren una enfermedad tienen la autoestima más baja y tienen mayor de depresión.

Sonría y ría

Esto es simple y sencillo, ¿por qué no lo hace en estos momentos?