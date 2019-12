PERFIL: Jacobo Paredes Heller, ¿quién es el nuevo director de UNAH-VS?

CORTÉS, HONDURAS. Jacobo Paredes Heller es, oficialmente desde hace unos días, el nuevo director de la Universidad Nacional en el Valle de Sula (UNAH-VS), luego de la destitución de la máster Isbela Orella.

Su juramentación ocurrió luego de que el tercer período académico terminara y poco antes de que las actividades administrativas llegaran a su final. En ese sentido, el 2020 iniciará con nuevo mandamás en UNAH-VS, cuyo período académico comienza el próximo 27 de enero.

Pero no toda la comunidad universitaria conoce el recorrido profesional de Jacobo Paredes, por tal razón, a continuación se presentará un resumen de su carrera, dada a conocer por el portal Presencia Universitaria, sitio de noticias de UNAH.

Estudios

El nuevo director de UNAH-VS nació en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el 11 de julio de 1968. Terminó sus estudios secundarios en el Instituto Oficial Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh, San Pedro Sula. Luego continuó sus estudios superiores con la ayuda de dos becas de fondos alemanes en Unacifor, Siguatepeque, un Técnico Universitario y siete años más tarde se graduó de ingeniero forestal.

De manera posterior ganó una beca financiada por AID para estudiar su maestría en Chile. Luego culminó sus estudios universitarios con una beca otorgada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, para obtener su doctorado. Sumando un total de cuatro becas universitarias para igual cantidad de los títulos antes detallados.

Además, tiene una formación extracurricular con varios diplomados en pedagogía (Alemania), Aprendizaje Basado en Problemas cursado en (LASPAU-Harvard University/UNITEC), Administración y Planeamiento de Industrias MIPYME (Perú), Diseño de Experimentos (Chile), Automatización Industrial CNC (Chile) y Trayectorias Docentes Personalizadas (UNAM, México).

Vida laboral

Paredes Heller comenzó su vida laboral en la empresa privada desde supervisor industrial hasta gerente. Fue en 1996 que realizó giro laboral al iniciarse como profesor universitario. En estos 23 años, ha impartido clases a nivel de grado y de manera acentuada en posgrado y doctorado.

De manera adicional, en los últimos tres años fungió como director del Centro Universitario Regional del Tecnológico del Aguán (UNAH-TEC Aguán), profesor Universitario en UNAH VS, fundador y editor principal de la Revista Científica de Ciencia y Tecnología Innovare de Unitec, profesor y coordinador de Investigación de Postgrado en Unitec, investigador en la University of Maine, Orono, ME, Estados Unidos, y profesor y coordinador académico de Ingeniería, Unacifor, Siguatepeque, Honduras.

También, tiene una patente inscrita en Estados Unidos y publicó 31 artículos científicos- De estos, 16 están escritos en inglés en revistas indexadas por Scimago. Otros 7 artículos han sido aceptados y de manera posterior publicados en Cuartil 1 y dos en cuartil 2.

Por último, se debe mencionar que el nuevo director de UNAH-VS realizó siete presentaciones en conferencias científicas internacionales. Además, fue asesor de más de 100 tesis de estudiantes de grado, unas 700 de posgrado y tres de doctorado.