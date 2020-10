¿Quién dio el visto bueno en el divorcio de Guillermo y Ana Maldonado?

REDACCIÓN. El divorcio entre el pastor hondureño Guillermo Maldonado y la colombiana Ana de Maldonado es un tema trascendental en los últimos días, debido a la gran cobertura que varios medios de comunicación brindan.

Tras 32 años de matrimonio y dos hijos, ambos decidieron dar un nuevo paso en sus vidas. Pero entre los seguidores surge la duda, ¿quién es el pastor que dio el visto bueno para la separación?

La respuesta ya trascendió, pues la misma profeta Ana Maldonado dijo el nombre de la persona que le dio «el visto bueno», para tomar la decisión de divorciarse de Guillermo.

En un comunicado en el sitio web de Ana, al parecer quien tomó la idea de apoyar la decisión fue Bishop Bill Hamon. Es una persona a la que considera como su «autoridad espiritual». Además, le habría dado la «bendición para seguir adelante con su vida».

Bishop Bill Hamon es el profeta de un ministerio llamado «Christian International»; el cual busca «levantar algunos de los más grandes apóstoles y profetas jamás registrados en la historia de la iglesia, entre las naciones hispanas».

Hamon se autoproclama profeta, porque durante más de 45 años ha estado frente al ministerio que él mismo fundó en Estados Unidos.

El religioso es conocido por ser el autor de siete libros, y por ser respetado por líderes de diferentes iglesias a nivel mundial, entre ellas la que dirigía la profeta Ana junto al pastor hondureño Guillermo Maldonado llamada «El Rey Jesús».

Este estadounidense fue quien orientó a la profeta colombiana, ahora exesposa de Maldonado. En uno de los vídeos la líder religiosa hizo referencia a Hamon como la persona que le habría ayudado a tomar la decisión.

«Yo consulté a una autoridad espiritual con este asunto del divorcio y tomé la decisión de separarme por situaciones personales que no quiero sacarlas, son personales y no creo que deba hacerlo. No son cosas raras», comentó la profeta Ana.