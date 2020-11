Biden se alzó con la victoria en EEUU: ¿Qué representa para Honduras?

TEGUCIALPA, HONDURAS. Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora la pregunta es ¿qué representa su victoria para Honduras en temas relacionados a migración, narcotráfico, corrupción y ayuda internacional?

Diario TIEMPO Digital, se comunicó con el analista político, Raúl Pineda, quien dio un análisis de lo que representa la victoria de Joe Biden para Honduras.

En primer lugar, Pineda considera que Honduras no es un foco de atención tan importante para los Estados Unidos. Mencionó que algunos diplomáticos han manifestado que el tema de la corrupción va a ser uno de los temas prioritarios de la agenda del presidente Biden; «en el sentido de buscar reducirla, puesto que esa corrupción y a la falta de oportunidades es lo que les genera el problema migratorio».

Por otra parte, Pineda, recordó que ya hay senadores demócratas que han expresado interés en el caso de Guatemala y de Honduras, respecto a la corrupción. Sobre lo anterior, el experto ejemplificó el caso de la senadora demócrata, Norma Torres.

«Tienen la información necesaria para hacer alguna incidencia en cuanto a la tolerancia con que el gobierno del presidente Trump vio algunos actos repudiables de corrupción en Honduras», agregó.

Según lo explicado por Pineda, en el tema de la corrupción si habrá un cambio en el país centroamericano. «Honduras va a subir en el ranking de atención de los Estados Unidos como lo que pudiera ser otro gobiernos en cuanto al modelo represivo de la corrupción y la lucha contra las drogas», señaló.

Sin interés

Respecto, a las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos, Pineda, consideró que el país cinco estrellas no ha sido de interés para el país norteamericano, puesto que incluso no han podido acreditar un embajador. «Ni siquiera recibieron en la Casa Blanca a nuestro actual presidente y eso es profundamente revelador».

Indicó que los Estados Unidos tienen una agenda donde sus prioridades son los problemas económicos con China, crecimiento de la Unión Europa, entre otros. Agregó, que al final de la cola de la agenda del país norteamericano se habla de los problemas de Centroamérica.

Consideró que los hondureños no deben de poner sus esperanzas, ni descansar en que los cambios que necesita el país lo van a hacer los norteamericanos. «Honduras ya no es el portaaviones de los Estados Unidos«, mencionó Pineda.

Manifestó que es un error creer que las relaciones bilaterales van a significar un cambio drástico en la sociedad hondureña; sin embargo, consideró que si habrá un cambio y que solo funcionará si va apalancado por una «nueva actitud de los hondureños«.

Sobre lo que le espera a los miles de hondureños que residen de forma ilegal en los Estados Unidos, dijo que son una minoría en el mar de indocumentados que viven en ese país y que carecen de influencia política.

No obstante, sostuvo que los migrantes hondureños entrarán en el paquete de reformas que se hagan para todos los ilegales. Añadió, que «eso no es una prioridad del gobierno de los Estados Unidos. A Biden le preocupa la unión de la sociedad norteamericana. Trump hubiese ganado si no hubiese existido el COVID-19«.

Consideró como una «fantasía», el pensar que los ilegales hondureños son prioridad para el gobierno de Biden. Recordó que algunos hondureños votaron por Trump en las elecciones pasadas.

Situación de la frontera sur

Pineda, al ser consultado sobre la política migratoria y la situación que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos, respondió, que no va a cambiar, puesto que «ellos son dueños de decir quien entra y quién no entra al país».

Al mismo tiempo, señaló que debido a que ellos necesitan mano de obra barata dejan entrar a unos cuantos ilegales en algunos sectores de la frontera. Indicó que no son obras de caridad dejar ingresar a los ilegales, sino, intereses económicos.

«Pensar que porque ganó Biden los van a dejar entrar sin visa es caer en una ingenuidad extrema», consideró el experto.

Habrá endurecimiento

En relación a la situación del gobierno actual en Honduras y que a este solo le resta un año y un par de meses, el entendido en el tema señaló que con un gobierno demócrata en Estados Unidos se espera un endurecimiento en cuanto a las acciones contra funciones del gobierno de Honduras.