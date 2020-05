¿Qué le pasa a tu piel cuando dejas de usar maquillaje?

REDACCIÓN. Si trabajas desde casa, lo más seguro es que de todos los cambios que has hecho actualmente en tu vida, es que ya no usas tanto maquillaje, más que para algunas cosas especiales (o para videollamadas, ahora que se han puesto tan de moda, tanto para el trabajo como para algunas reuniones especiales).

Pues bien, si hiciste este cambio tan drástico de salir todos los días con glitter en los párpados a lucir un look más natural (o de plano nada de maquillaje), seguro has notado algunos cambios en tu piel… ¿pero son todos buenos?.

¿Es bueno dejar de usar maquillaje todo los días?

No es que sea realmente bueno o malo el hecho en sí, sino lo que importa es la higiene en tu rutina de belleza. ¿Te lavas la cara después de estar todo el día maquillada? ¿Usas cremas hidratantes antes de tu rutina de maquillaje?. Ese tipo de cosas pueden definir el nivel de cuidado de tu piel.

Sin embargo, ahora que muchas mujeres trabajan desde casa, quizás ya no se pongan algunos productos como la base y el rubor y ya lucen natural… esto es bueno, pero también significa que tu piel se va a ajustar a este cambio y puede experimentar cosas como aparición de granitos.

Si notas granitos en tu piel, ¡no regreses al maquillaje! Esto sólo hará que se tapen los poros y las cosas empeoren. Simplemente deja que se vayan solos. Si volverás a tu rutina, recuerda aplicar tu maquillaje poco a poco, para que tu piel se vuelva a acostumbrar.

Usa las cremas en vez del maquillaje

Si bien en este nuevo ambiente podemos dejar a un lado maquillaje como la base o las sombras cargadas, es importante que no le quites a tu piel tu rutina de skin care. No es lo mismo ponerte productos que te ayuden con el color de tu piel o la forma de tus ojos, que productos que hidraten, protejan y nutran tu piel.

No olvides lavar tu cara

Aunque ya no uses maquillaje en el día, es importante que sigas tu rutina de noche, y lavar tu cara, porque de todos modos estás en contacto con el aire y el polvo, cosas que no le hacen nada bueno a tu piel. Y claro, si eres de las que se aplica suero y crema de noche, ¡tienes una estrellita de oro en la frente! Sigue con eso para consentir tu piel y que se vea radiante.