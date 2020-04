«Que nos den comida o que nos dejen trabajar»: transportistas de Roatán

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS. Un grupo de taxistas y chóferes de buses en Roatán se tomaron una carretera en horas de la mañana de este lunes, exigiendo al Gobierno provisión de alimentos o la autorización para laborar.

Los transportistas terminaron apostados frente a la jefatura número 11 de la Policía Nacional, solicitando el nombramiento de una comitiva para poder dialogar, según dio a conocer un medio de comunicación isleño.

«Esto es para que el Gobierno nos escuche, nos de prioridad a nosotros en Roatán ya que tenemos cero casos. Lo que pedimos es que nos deje trabajar o, si no, entonces que nos de comida. Aquí los del transporte no valemos nada, no nos escuchan. La única manera es esta», dijo Luis Ferrufino, uno de los manifestantes.

Le podría interesar: ¿Se coló un sospechoso de Covid-19 en Roatán? Esto dijeron autoridades

Por otro lado, se debe señalar que en ese municipio insular son alrededor de 410 taxis y 76 autobuses los que permanecen paralizados desde hace varios días a raíz de la crisis sanitaria por Covid-19 que afecta a todo el país.

Los transportistas contaban con un plan de circulación por día. Se les permitía trabajar conforme a su numeración de placa, sin embargo, poco después fue desaprobado por el Gobierno central.

Lea también esta nota: Covid-19: en Roatán entregan insumos a los más necesitados de la isla

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo