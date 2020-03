¿Qué hacer cuando pierdes la esperanza de encontrar el amor?

REDACCIÓN. El Universo sabe que lo has intentado, pero ninguna de tus relaciones anteriores han funcionado. Los fracasos amorosos, la multitud de citas frustradas y el hecho de que hace tiempo que no conoces a alguien afín a ti, te ha hecho perder toda esperanza de encontrar el amor. ¿Y ahora qué? ¿Nunca más te enamorarás?

Perder la esperanza en el amor: una etapa

Para muchas mujeres perder la esperanza en el amor es una etapa sentimental más del proceso de vida. Generalmente viene tras un periodo de obsesión por encontrar a la ‘pareja perfecta’ y sentir que se ha fracasado en el intento.

Junto con la pérdida de esperanza, se añaden sentimientos de angustia y tristeza, como un vacío que no se sabe muy bien cómo llenar. El objetivo era llenarlo con el ‘amor’, pero ese objetivo no se ha cumplido. Entonces se entra en una fase de desesperanza, en la que pensamos que el amor nunca llegará.

Sin embargo, lo que no pensamos es que nuestra ‘pérdida de esperanza’ es sólo una etapa de nuestra psique, una especie de bucle negativo del que debemos salir lo antes posible, antes de que nos haga daño. De hecho, este tipo de sentimientos negativos pueden incluso conducir a una depresión.

Relacionada: Miedo a la estabilidad: ¿Amar a dos personas es una contradicción?

Cambia el chip sobre el significado del amor

Lo primero que debemos hacer es comprender que poner nuestra vida en manos de la idea de un ‘amor’ que ni siquiera existe es inútil y muy poco beneficioso para una misma. Entrar en un bucle negativo no te servirá de nada, ni para encontrar el amor en un futuro, ni mucho menos para ser feliz, con amor romántico o sin él.

En vez de pensar en lo que podría llegar y nunca llega, céntrate en tu momento presente. En el amor que te tienes a ti misma, en el amor de tu familia y amigos que tienes a tu alrededor, en el amor que el mundo respira.

Transforma necesidad en deseo

El amor romántico ha creado la idea de que encontrar pareja es una necesidad de vida, y eso no tiene por qué ser así. No necesitas una pareja para ser feliz, no necesitas estar enamorada para ser feliz.

Es cierto que tener pareja estable hace felices a muchas personas, pero no es lo único en la vida que te puede hacer feliz. De hecho, la ciencia dice que las mujeres solteras son mucho más felices.

La felicidad tiene que ver con un millón de cosas más que solo tú puedes conocer y experimentar. En vez de creer que necesitas una pareja para ser feliz, afronta que deseas encontrar el amor, pero que el amor no es condición necesaria para tu felicidad.

Le puede interesar: Amor en el trabajo: ventajas y desventajas de iniciar una relación

No pierdas la esperanza en el amor

A veces comprendemos mal la frase ‘nunca se debe perder la esperanza’, porque aunque es una manera de mantenernos vivos y motivados para conseguir nuestros objetivos de vida, en ocasiones puede convertirse en nuestro peor enemigo.

Y es que cuando se siente que se ha perdido la esperanza no hay nada peor que te digan esa frase, es como si no hubieses hecho lo suficiente, como si te estuvieras equivocando totalmente. Pero ‘no perder la esperanza’ se refiere a mantenerse positiva ante la vida, tal y como viene.

No lo interpretes como una obligación que se acaba convirtiendo en una frustración. Simplemente mantente positiva si tu deseo es encontrar una pareja sentimental, pero no te obsesiones con que debes encontrarla ya.

Si te ciegas en la negatividad, probablemente dejarás pasar muchas oportunidades de encontrar el amor. Lo mejor que puedes hacer es vivir tu vida plenamente y si en algún momento aparece una persona especial, disfrutar de haberla conocido. ¡Ánimo!