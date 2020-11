DE MUJERES | ¿Qué hacer y cómo contestarle a tu ex cuando te escribe?

REDACCIÓN. Que te vuelva a buscar puede ser un momento frustrante, incómodo, inesperado, pero siempre pasa. Cuando un ex se aparece por algún motivo en especial, hay que confesar que, generalmente, no se sabe cómo actuar.

Cuando una relación se termina, sea cual sea la circunstancia por la que haya sucedido, los expertos señalan que es mejor darse tiempo y espacio para despejar su mente y asimilar la ruptura. Pueden pasar días, meses e incluso años cuando un día te vuelve a escribir tu ex.

¿Qué hago, lo leo?

A todas las personas nos invade la curiosidad en especial a las mujeres, el tener un mensaje sin leer de nuestro ex nos mueve tanto, que empezamos a darle vueltas a nuestra cabeza. ¿Por qué lo hizo?, ¿se estará acordando de mí?, ¿me extraña?, ¿quiere decirme algo importante?, ¿querrá regresar?

Para que no te agarren en curva, después de que el «fulano» se va, toma en cuenta estos consejos:

Tarda en abrir el mensaje, ¡por favor!

Déjalo esperando un rato, te aseguro que aunque te tardes unas 3 horas, él te va a contestar.

Nunca comiences tú, la conversación

Deja que sea él quien te escriba y cuando te pregunte cómo estás, en vez de contestarle de forma predecible, contesta algo que no tenga mucho que ver. El punto es que el se esfuerce en conseguir la conversación.

No se la dejes nada fácil

Cuando te busca tu ex, tú no eres la que se debe esforzar, para eso está él. Tú realmente, no tienes que hacer mucho; además de no mostrarle demasiado interés. Que no seas tú, la que le invite a salir, si el quiere, lo hará.

Sigue tu corazón

La intuición puede decirnos mucho, si al hacer una retrospección te das cuenta de todo lo que pasaron y el por qué fue que terminaron, así sabrás que el tener contacto nuevamente con tu ex no te traerá nada bueno, aléjate a tiempo.

No abras ese mensaje, y si te sientes mejor, acércate a alguien de confianza, una amiga o un familiar, no desentierres algo que ya prácticamente estabas olvidando.

No siempre se termina mal con un ex, la gente madura. Aprende a vivir sabiendo que algún día te lo encontrarás y lo podrás saludar y hasta entablar una buena conversación, pero si sientes que esta situación te mueve, hay que mirar atrás y analizar.

