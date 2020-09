EUROPA.- Neymar de momento está en la fase final de recuperación del coronavirus, enfermedad que lo quejó a él y a otros compañeros más del PSG, hecho que les impidió disputar la primera jornada de la Ligue 1.

Eso no le ha impedido estar inmerso en sus negocios y patrocinios, por lo que anunció su firma con la marca Nike.

Neymar firmó con PUMA 15 años después de haber estado con Nike

A través de Twitter, la marca PUMA le dio la bienvenida a Neymar a sus filas, donde ahora el brasileño forma parte de una plantilla muy extensa y donde hay muchos grandes nombres.

Con la descripción “Welcome to the fam Neymar” y una foto del brasileño sosteniendo unos tenis de la marca Puma, es como inicia el legado de este personaje con la marca alemana.

Cabe destacar que de momento no se sabe a ciencia cierta la duración del contrato firmado ni del monto por el cual se hizo, pues pese a que se especula hay una cifra muy ‘jugosa’ de por medio, no hay números oficiales.

La carta con la que el brasileño le dijo ‘adiós’ a Nike y ‘hola’ a PUMA

Neymar no se quedó atrás tras este anuncio y en su cuenta de Twitter dejó un mensaje donde hace oficial su ‘fichaje’ con PUMA.

Recordó a muchos otros personajes ‘legendarios’ que estuvieron con la marca alemana y al igual que ellos, espera hacer historia, por lo que así es como después de 15 años con Nike, hay un nuevo inicio para ‘Ney’.

“Tengo el honor de unirme a esta marca que ayudó a las más grandes leyendas del fútbol a convertirse en quienes son. Ellos fueron los reyes de mi deporte. Y tienen algo en común, un amor por el juego, el objetivo de ser la mejor versión de ellos mismos y un espíritu que los une a todos. ¡El REY ha vuelto!“, sentenció Neymar en su comunicado.

Te puede interesar: Fabián Coito conoce el Hotel de Selecciones de FENAFUTH