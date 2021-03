VIDEOS| Publican interrogatorio de la DEA a Geovanny Fuentes tras su arresto en 2020

REDACCIÓN. Ha salido a la luz una serie de vídeos del interrogatorio tras el arresto de Geovanny Fuentes, supuesto narcotraficante hondureño, quien esta siendo enjuiciado en Estados Unidos.

Hoy se llevó a cabo el séptimo día del juicio contra Fuentes y esta vez tres personas comparecieron ante el jurado.

Este juicio comenzó el lunes 8 de marzo y solo fue interrumpido el día 12. Se prevé que dure dos semanas.

Luego del juicio, Inner City Press publicó una serie de vídeos, donde se observa el interrogatorio que le realizaron a fuentes tras su arresto en marzo del 2020.

Declaraciones

Agente: Cuénteme del laboratorio de Cerro Negro.

Fuentes: Hace muchos años hay un laboratorio que se descubrió en una de las propiedades que era de Don Faruje. Se supone que era de cocaína, pero ahí nunca hallaron nada. Hicieron un gran show con eso allá en Honduras. No recuerdo que ministros estaban por ahí. Se investigaron y resulta que supuestamente eran de un beliceño y todo eso.

Yo incluso fui a declarar a mi país con eso porque se siguió una línea de investigación. Yo tenía una finca de café y en esos días mi padre estaba muriendo. Y eso fue lo que sucedió ahí nunca hallaron nada.

Agente: ¿Tu fuiste a declarar por qué tenías una finca de café y tu padre se estaba muriendo?

Interrogatorio

Fuentes: No, no, no, permítame. No, no, discúlpeme. Cuando sucedió ese tema, esa propiedad la había vendido un señor de nombre Tavo Torres, creo que a don Fuad Faruje, ok. Esa propiedad a mí me la iban a vender para temas de café que al final me la terminó dando don Fuad cuando se terminó el problema.

Te mencione lo de mi padre, porque en esos días mi padre estaba muriendo y a mi me toco hacer una declaración. En esos días creo que era la DNI, una cosa así.

Agente: ¿Por qué tuviste que hacer una declaración?

Fuentes: Porque yo le daba mantenimiento al cafetal, pero ese laboratorio al final donde lo encontraron, lo encuentran en esa finca de don Fuad. El tema del laboratorio lo tenían abajo cerca de un vecino que se llamaba… era dirigente futbolístico, Denis, Denis, era un regidor de la municipalidad y dirigente del fútbol.

Agente: Entonces, ¿esa finca de Cerro Negro era de Fuad?

Fuentes: Era de don Fuad y después me la traspasó a mi.

Agente: ¿Después?

Fuentes: Sí

Agente: Pero, ¿por qué tuviste que declarar, si el traspaso fue después?

Fuentes: Porque yo le daba mantenimiento a la finca. O sea, el café yo lo aprovechaba. Y en ese tiempo nosotros rentamos esa finca a un señor que iba a llevar supuestamente el café para Belice. Entonces, se hizo una declaración en mi país, pero eso fue hace… ya ni recuerdo yo cuántos años.

Entonces, a mí me toca declarar obviamente, porque yo tenía el usufructo del café que se sacaba en la finca. Pero, te vuelvo y te repito, hasta donde yo sé ni siquiera hallaron nada, eso fue un show en mi país más que otra cosa.

Allí nunca hicieron nada, ni hallaron nada. Ni hicieron aquí, ni hicieron allá, entonces, nosotros declaramos justamente por lo mismo, para ir a demostrar que nosotros no tenemos que ver en nada de esas cosas.

Interrogatorio

Agente: ¿Y la Jutosa?

Fuentes: La Jutosa sí conozco. No tengo ningún negocio en La Jutosa. Conozco un sector de Choloma.

Agente: ¿Y el laboratorio en La Jutosa?

Fuentes: Nada que ver, de eso no se nada.

Agente: ¿No?

Fuentes: No. Y que yo sepa en La Jutosa nunca encontraron ningún laboratorio. En La Jutosa lo que encontraron ahí, que fue un gran escándalo , fue el tema de unas armas. Hace mucho, eso creo que fue un mes o dos meses después (de) que pasó eso. Me imagino yo que era del mismo tema de esa gente.

Agente: ¿Cuál gente?

Fuentes: Me imagino yo, que los que encontraron el tema que querían montar el supuesto laboratorio que había ahí. Si encontraron esas armas ahí, eso creo que fue dos o tres meses después. De ahí a los días mataron a este señor Denis, quien era dirigente de fútbol allí en Choloma.