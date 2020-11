Pruebas fehacientes que revelan si tu novio aún no supera a su ex

DE MUJERES.- Aunque te cueste trabajo aceptar que tu novio amó a su expareja antes que a ti, debes tener en cuenta que esto es algo completamente normal y con lo que debes aprender a vivir, siempre y cuando su expareja sea cosa del pasado y no afecte tu noviazgo actual. Pero ¿cómo puedes estar segura de que ya la olvidó?

El punto aquí es que tú te sientas cómoda y que ambos tengan la suficiente comunicación con el otro para que, de esta manera, se eviten malentendidos que podrían dañar su vínculo a largo plazo.

Los hombres son muy obvios al expresar su interés y emociones románticas por alguien, por lo que no te será difícil identificar si sigue teniendo a su viejo crush o exnovia en mente. Si tienes sospechas o simplemente lo intuyes, los siguientes puntos podrían ayudarte a descubrirlo.

Te dice el nombre de ella

Recuerda en voz alta las experiencias que vivió al lado de su ex: “este era nuestro lugar favorito”, “aquí veníamos cada fin de semana con mi ex”, son algunas de las frases que alguien dice cuando claramente no supera a un amor.

De ser así, habla con él de la manera más sincera posible, dile cómo te sientes. Seguro con esto entenderá que no está bien que estando contigo siga recordando a otra persona.

Guarda sus fotos

En sus redes sociales aún conserva fotografías junto a ella. Puede además que en su recámara siga teniendo los peluches o detallitos que le regaló por su cumpleaños, San Valentín o un día especial. Si todas estas acciones te confunden y te hacen sentir mal e incómoda con tu relación, háblalo inmediatamente con tu chico, la honestidad es la mejor manera de solucionar los problemas.

La stalkea a diario

Si has cachado a tu novio viendo fotos antiguas de su ex o has descubierto que diario se mete a su perfil de Instagram, Facebook o cualquier otra red social para ver qué está haciendo, es probable que siga interesado en ella de forma romántica.

Mantiene comunicación fluida

No tiene nada de malo que al terminar una relación sentimental puedas seguir siendo amigo o amiga de esa personita que alguna vez te robó el corazón. Pero ojo, existen ciertas barreras que no deben cruzarse.

Lo peor puede pasar si ve o convive más con su ex que contigo. Si tú ahora eres novia de ese chico tan especial, entonces él debe respetarte y guardar cierta distancia con su ex para que no te sientas incómoda.

