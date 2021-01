REDACCIÓN. Ya es una realidad, a partir de la próxima semana todos los viajeros mayores de 2 años, deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 si desean entrar a Estados Unidos, así lo dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Desde el martes 26 de enero, todos los pasajeros extranjeros, ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes no podrán ingresar al país si no llevan una constancia de salud que indique que no son portadores del virus.

Preguntas y dudas

Ante el nuevo requisito de la prueba, miles de personas se mostraron dudosos y con muchas preguntas referentes al tema.

«La orden generó mucha ansiedad, en parte porque el tiempo desde el anuncio hasta que entra en vigencia es muy corto y en parte porque no estaba claro exactamente qué significaba», dijo el analista de la industria de viajes y fundador de Atmosphere Research Group.

Harteveldt también dio la respuesta para una serie de preguntas que invadieron a cientos de viajeros y turistas que piensan visitar a EE.UU.

Preguntas como qué tipo de prueba negativa de coronavirus se necesita hasta la documentación que uno debe mostrar en el aeropuerto y se abordan a continuación:

¿Cuál tipo de prueba de COVID-19 se considera aceptable?

Los viajeros con destino a Estados Unidos en vuelos internacionales deben tener una prueba viral, según los CDC. Tanto las pruebas de PCR como las de antígenos califican.

¿Con cuánta anticipación puedo hacerme la prueba antes de ingresar al país?

No más de tres días antes del vuelo.

La portavoz de los CDC, Caitlin Shockey, dice que si viajas en un vuelo de conexión a EE.UU., una prueba válida es aquella que se toma no más de tres días antes de que el vuelo salga a Estados Unidos, pero solo si el viaje completo se reservó bajo un registro de un solo pasajero.

Además, cada escala entre esas conexiones no puede durar más de 24 horas.

Si tu vuelo de conexión a EE.UU. se reservó por separado o si tienes una conexión más larga, debes hacerte la prueba dentro de los tres días antes de que el vuelo final salga hacia EE.UU.

Si viajas fuera del país por menos de tres días, puedes realizar una prueba en EE.UU. antes de partir y utilizarla para tu regreso o realizar una prueba rápida antes de tu vuelo de regreso.

Si tu vuelo se retrasa más allá de la ventana de tres días, debes realizar otra prueba para abordar el vuelo.

¿Qué sucede si actualmente estoy en un viaje internacional y regreso después del 26 de enero?

No importa cuándo te fuiste, según Shockey: si regresas a EE.UU. el 26 de enero o después, tendrás que hacerte la prueba y comprobar que has dado negativo paraCOVID-19 antes de abordar.

Estoy de visita en un territorio de EE.UU., ¿necesito hacerme la prueba?

No. Los territorios de EE.UU. están exentos, según los CDC.

Si soy residente de EE.UU. y tengo que pagar una prueba mientras estoy en el extranjero, ¿lo cubrirá mi seguro médico?

Depende de tu plan de seguro, dice Zach Honig, editor general del sitio de viajes The Points Guy. Pero Honig dice que definitivamente debes solicitar un reembolso. «Nunca está de más preguntar», dice.

¿Quién revisa los resultados de las pruebas en el aeropuerto?

Depende del destino, pero es probable que quien te solicite documentación de un resultado negativo de la prueba sea el primer empleado de aerolínea con el que tengas contacto en el aeropuerto, dice Harteveldt.

Eso podría ser en el mostrador si documentas equipaje o con el agente de la puerta si no tienes maletas documentadas.

Las aerolíneas deben confirmar el resultado negativo de la prueba para todos los pasajeros antes de abordar y deben denegar el embarque a cualquier persona que no proporcione documentación de una prueba negativa o documentación de haberse recuperado de COVID-19, según los CDC.

Honig dice que la nueva medida podría significar que no puedas registrarte en línea para tu vuelo a EE.UU. «Tendrás que registrarte en el aeropuerto, así que asegúrate de llegar con anticipación para tener suficiente tiempo para hacerlo», dice.

Voy a volar a EE.UU. en avión privado. ¿Aplica este nuevo requisito para mí?

Sí, la nueva orden aplica tanto para vuelos comerciales, como vuelos y privados.

¿Qué tipo de documentación necesito mostrar?

Los CDC requieren que los viajeros tengan una copia impresa o electrónica de los resultados negativos de sus pruebas.