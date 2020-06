Proyecto de suspender Siglo 21 sigue engavetado: diputado y transportistas presionan

CORTÉS, HONDURAS. Luego de más de dos semanas desde que se presentó ante el Congreso Nacional, el proyecto del diputado Juan Carlos Barahona, encaminado a suspender la Tasa del Siglo 21 solo por este 2020, continúa engavetado.

No obstante, el congresista liberal aseguró que a partir de este lunes ejercerá presión para que la Comisión Dictaminadora revise el proyecto, y así, posteriormente, todo el pleno decida si se aprueba o no.

«Está en comisión de dictamen. A ellos (los miembros de la comisión de dictamen) les toca definir qué proyecto se aprueba. A partir de esta semana empezamos» a presionar, fueron las declaraciones de Ávila.

Más políticos apoyan

A la iniciativa se unió el regidor nacionalista de San Pedro Sula, Dr. José Jaar, y también el diputado del Partido Nacional por el departamento de Cortés Alberto Chedrani:

«Yo le mando un mensaje a todos los diputados, y en especial a los 20 del departamento de Cortés, que apoyen el proyecto para que se pueda aliviar un poco la bolsa de los sampedranos. Por lo menos este año, si lo suspenden, yo estoy de acuerdo, apoyo y les solicito que también apoyen», dijo Jaar a TIEMPO Digital.

Por su lado, «Todo lo que vaya en beneficio de la ciudadanía debe aprobarse, pero siempre balanceemos la situación de la ciudad y la bolsa del hondureño. En este momento, la gente no tiene dinero y debemos intervenir en el Congreso«, agregó Chedrani.

Transportistas también

Por otro lado, los transportistas de San Pedro Sula no solo están exigiendo la suspensión del pago de la tasa del Siglo 21 este 2020, sino toda la matricula vehicular también, pues alegan que, debido al golpe económico que les está dando la actual crisis sanitaria, no tienen recursos para efectuar dicha obligación tributaria.

Así lo dijo la Federación de Transporte de Servicio Especial de Honduras (FETRASEH), presidida por Nelson Fernández, a través de un comunicado en el que, además, hizo otras peticiones al Gobierno.

«Que se exonere a los transportistas de SPS la tasa vehicular correspondiente al año 2020 a las unidades de transporte público, ya sea de placa alquiler o particular en todas sus modalidades«, reza el escrito de la FETRASEH dirigida al Gobierno.

«Nosotros no podemos pagar ni siquiera un centavo de matricula porque no tenemos dinero para hacerlo», agregó Fernández.

Sampedranos necesitan que el CN agilice

Pero, entonces, mientras el CN «duerme» una iniciativa importante para los ciudadanos de San Pedro Sula, quienes se han visto enormemente afectados económicamente por la crisis que está provocando el Covid-19, la incertidumbre crece más y más.

«¿Me tocará ir a pagar este año?», es lo que preguntan los sampedranos, sangrados desde hace cinco años por Siglo 21, consorcio que, hasta la fecha, pudo haber recaudado L900 millones a costillas de los obligados contribuyentes.

Por si fuera poco, la cifra antes dicha es tan solo un tercio de todo lo que Siglo 21 exprimirá a los dueños de vehículos que residen en San Pedro Sula, pues el contrato firmado concluye hasta el 2,030.

De momento, no hay nada que indique que no se deberá pagar

En ese sentido, se debe mencionar que, mientras el CN no apruebe el proyecto, no hay nada que les indique a los sampedranos que no deberán desprenderse de esa cantidad cantidad de dinero con la que el consorcio llena sus arcas cada año.

Y aunque el Instituto de la Propiedad (IP) desmintió hace unos días un calendario de pago que estaba siendo difundido en redes sociales, esto no significa que el compromiso tributario no deba hacerse efectivo, pues la potestad de suspender este cobro solo lo tiene el Gobierno.

