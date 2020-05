Pese a protestas y exigencias de taxistas, IHTT solo les ofrece bono de L2 mil

TEGUCIGALPA, HONDURAS. ¿Usted lograría suplir sus necesidades de alimento con ese bono?, le preguntaron esta mañana a Pyubani Williams, comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

La interrogante la efectuó un oyente mientras la funcionaria comparecía ante una radio capitalina; solo un par de minutos antes, ella anunció que dejarán de entregarles bolsas solidarias a los taxistas, pues las cambiarán por un bono de dos mil lempiras. Los motoristas pedían L14 mil.

Williams esquivó la esencia de la pregunta, y respondió: «El bono se aprobó mediante decreto. Tenemos que seguir sentados en las mesas de trabajo y encontrarle soluciones al sector».

Además, aseguró que el dinero será exclusivamente para los conductores y no para los dueños de los automotores. Se entregará mensualmente y de forma electrónica.

¿Por qué no lo que ellos pedían? Williams no descartó que la cifra ascienda, pero aclaró que no pueden entregarles ese monto de manera repentina. «Ese tema se está estudiando. De la noche a la mañana no se puede tomar una decisión y decirles que está bien y se los daremos», explicó.

La titular del IHTT también desveló que repartieron unas 55 mil bolsas solidarias a los taxistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y otros municipios aledaños. Hace 15 días se paró la entrega, porque se agotaron.

Otros beneficios para el transporte

La entrevistada prosiguió en sus declaraciones para referirse a otra solicitud de los taxistas. En ese sentido, recordó que pidieron la exoneración de la matrícula vehicular.

«Eso tiene que pasar por el Congreso Nacional. Sin embargo, se les dijo que se les podría diferir el pago, y que este se efectúe en diciembre», expresó.

Además detalló que darán un descuento de combustible al concesionario (dueño de la unidad) y que esperan que el beneficio se le traslade al conductor.

Pruebas piloto

Williams reconoció que «no podemos estar toda una vida con los taxis encerrados en su casa». Por tanto, aseguró que se deberá reiniciar el servicio, pero de la mano con protocolos de bioseguridad.

«Tenemos que continuar viendo todas las medidas de bioseguridad que deben tener para brindar el servicio y llegar a un consenso. El principal foco de contaminación después de los hospitales son las unidades de transporte público», dijo.

En cuanto a las pruebas piloto que se desarrollarán próximamente, afirmó que sólo están contempladas para ciudades pequeñas, con pocos casos. Sobre Tegucigalpa y San Pedro Sula, planteó que sucederá eventualmente, cuando tengan suficientes unidades debidamente preparadas.

Las decisiones de reapertua, según apuntó, las tomarán de la mano de epidemiólogos.

Por último, dijo que los pilotajes no serán exclusivos para los taxistas. «No podemos dejar a otras modalidades por fuera, tenemos que hacerlo también con los buses, mototaxis, y sector interurbano», listó.

