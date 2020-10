Por falta de agua, protestan en carretera al sur y antimotines los gasean

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde tempranas horas de este lunes, un grupo de pobladores residentes de al menos nueve colonias aledañas al kilómetro ocho que conduce hacia el departamento de Olancho, realizaron una protesta exigiendo el servicio de agua potable.

Con pancartas en mano, el significativo grupo de personas se apostaron en medio de la calle con la intención de obstaculizar el paso vehicular. Incluso quemaron llantas para generar mayor presión hacia las autoridades.

«Estamos cansados, tenemos una inversión de 17 millones de lempiras en este corredor y no nos quieren dan el servicio, No sabemos quienes son los tiburones que nos están atrasando, Ya tenemos un proyecto terminado y necesitamos que nos den el agua, no aguantamos los altos costos hasta 50 lempiras el barril así que necesitamos que en este mes nos cumplan», dijo uno de los pobladores.

«No sabemos cuál es el juego del Sanaa con la Alcaldía Municipal, así que queremos que Papi a la orden venga, para nosotros soltar la carretera. Nosotros no debemos un solo centavo», agregó una afectada.

Tras una hora de iniciada la protesta, los pobladores accedieron a la habilitación de un carril para permitir el paso vehicular. Sin embargo, sostuvieron que no desalojarían en su totalidad hasta que un representante del Sanaa llegara a dialogar con ellos.

Llegaron antimotines

A las 8:00 am, ningún representante del Sanaa, ni de la Alcaldía Municipal, había llegado a dar respuesta a los pobladores afectados. No obstante, agentes antimotines sí hicieron presencia en el sector.

En consecuencia, los uniformados lanzaron gas lacrimógeno para obligar a los ciudadanos a salir de la calle principal, Por su parte, los pobladores se dispersaron debido al gas

«Nosotros estamos necesitados de agua y por luchar por lo nuestro, cómo nos castigan ¡qué barbaridad! nosotros no le debemos nada al Sanaa y no sé por qué no hacen algo», dijo un poblador de la zona en mención.

Finalmente, no se logró el diálogo que los afectados solicitaban, pero aseguraron que continuarían protestando hasta que les den una solución y les habiliten el servicio fluido de agua potable.

