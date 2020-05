Cortés, Honduras. Esta mañana se reportó que el eco-restaurante Paseo Irka, ubicado en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula fue incendiado, según confirma su dueña.

Las llamas y los boquetes de humo se vislumbraban desde lejos, los transeúntes y motoristas hicieron videos de como el fuego devoraba las instalaciones del negocio en el que se iba a comer, comprar o respirar aire fresco.

Gracias a la atención del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado, pero el restaurante está hecho cenizas.

Debido a la pandemia del covid-19, el centro que tenía un diseño campestre estaba cerrado. Por lo que sus propietarios estaban teniendo pérdidas. Aún así seguía en pie a la espera de una posible reapertura.

No obstante, Karen Elvir expone en su cuenta de Facebook una sentida explicación titulada: ¿Qué pasó con el restaurante Irka?

Inicia el texto contando como han luchado para mantener el negocio por siete años. Tratando de «resaltar la gastronomía, la cultura, las artesanías y las plantas».

Aclara que «no podían con la delincuencia y la falta de oportunidades». Y cuando tocaban «puertas para pedir permisos de diferentes índoles, siempre había un muro con el que nos topábamos, y mirábamos otros que con facilidad los conseguían», expone Elvir en lo que deja claro los métodos y a veces la corrupción afecta gravemente a la micro empresa.

La hondureña, cuenta como sus gastos para mantener Paseo Irka crecieron por, entre otras cosas, préstamos e impuestos. Ante eso, no tuvieron una oportunidad. Por lo que decidieron cerrar. Asegura que ya no tenían «ni para pagarle a los empleados que con tanto amor se quedaron hasta que el barco ya no pudo seguir navegando».

«No sólo es un negocio cerrado», aclara Elvir. «Son sueños truncados y personas sin empleos», grave para la situación actual del país.

Sumado a eso, en estos tiempos, al lugar se metieron a robar. Karen Elvir expone que hasta los sanitarios se llevaron los delincuentes. Luego la Policía Nacional hizo dos capturas, pero salieron libres a las 24 hora, no hubo más investigación.

Sobre el pavoroso incendio, la emprendedora mujer asegura que han vuelto a ser víctimas del vandalismo. «Quemaron lo que quedaba», enfatiza. Para luego agregar que está agradecida con todas las personas que la apoyaron hasta hoy, que vio «todo en cenizas».

«Mi corazón siente mucho dolor e impotencia de no sólo ver a Irka así, sino a mi país también», concluye en su mensaje que conmueve a cada que lo lee.