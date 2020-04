PROGRANO: «Se debe de reabrir BANADESA, la banca no nos atiende»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La crisis por COVID-19 hizo aflorar los problemas no solo en el sistema educativo y sanitario: el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), que desde semanas atrás intentan eliminar, parece ser la única opción en este momento para un sector esencial, así lo reveló Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (PROGRANO).

Medina dijo que el fondo que ofreció el presidente Juan Orlando Hernández para el agro está bien, no obstante, el problema es grave y que se debe de habilitar BANADESA.

«El fondo que está ofreciendo el Ejecutivo es bastante accesible, bueno, casi nunca se había visto porque el menos interés ha sido con BANADESA. Pero hay un problema grave, y es que los fondos están, pero los bancos privados no quieren administrarlo», aseguró.

Según Medina, la banca no los atiende, no por la comisión que se les dará a ellos, sino porque el sector está demasiado dañado y hay temor y dudas por parte de los bancos

«Por eso yo sugería, de repente no le hacen caso a las aportaciones que uno hace”, dijo.

De la misma forma manifestó que ya no hay una justificación para que el Gobierno tenga cerrado BANADESA y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ya hizo su trabajo.

«Nosotros los productores y el pueblo hondureño ya sabemos cual fue el problema de BANADESA», apuntó el presidente de PROGRANO.

Cartera dañada de BANADESA

La cartera financiera de BANADESA está dañada y se debería de nombrar una comisión para darle seguimiento al problema.

«Con la estructura que tiene BANADESA a nivel nacional es momento que la pongan a operar. Los fondos son accesibles para el productor, pero no hay quien los administre».

Agregó que ellos están siendo perjudicados porque se autorizó a la CNBS para registrar nuevamente la Central de Riesgo de los Productores.

Sumado a ello, manifestó que lo más seguro es que en esa central entren los productores que se han visto afectados por los fenómenos naturales y que han quedado mal con algunas instituciones bancarias y BANADESA.

Si no se le da oxígeno a los productores que aún están en el campo no habrá oferta nacional y posiblemente la población se quede sin canasta básica, principalmente del maíz y los frijoles, advirtió Medina.

«Debemos de motivar al sector productor de los granos básicos para que esta gente pueda producirle a la población», solicitó.

Ya solo hay comida para poco tiempo y si no hay financiamiento no habrá producción; BANADESA aún no está cerrado, pero no está operando y están gastando dinero «por una forma testaruda» por un sistema que se operó por «injerencia política».

Concluyó exigiendo que BANADESA opere de nuevo y sin injerencias políticas, pues como sector, necesitan los fondos. Si no es con fondos nacionales, no se podrá producir.

