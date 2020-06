Productores exigen a Funder agilizar pago a casas comerciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente nacional de la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO), Dulio Medina, exigió al Gobierno y a los responsables de los fondos designados para pagar deudas con las casas comerciales, Se-Emprende y Funder, que aceleren este proceso debido a que los únicos afectados están siendo ellos.

«El tema de la proyección de siembra va aliado a un montón de ingredientes. No importa si tenemos un buen invierno, si otros aliados se quedan cortos, de nada va a servir. Pero según se hace el esfuerzo esperamos estas dos semanas se pueda liquidar el pago de las casas comerciales que son 150 millones que asignó el Gobierno en el mes de febrero», dijo.

En el mes de febrero el Gobierno aprobó 150 millones de lempiras para pagar deudas de los productores con algunas casas comerciales. Dichos fondos fueron cedidos a Se-Emprende y a Funder para que los gestionaran.

«Una vez que se cancelen esos préstamos que le van a dar a los productores para que cancelen las casas comerciales a raíz de las pérdidas que se registraron en 2019 que ya es conocido para la población. Son fondos que están siendo coordinados y canalizados por medio de Se-Emprende y Funder», indicó el representante de los productores.

Lea también: DNVT: Casi 10,000 licencias confiscadas durante toque de queda

Productores alertan que esta semana y la otra son cruciales

El repunte de producción nacional depende de lo que pueda pasar en esta y la otra semana para liquidar a las casas comerciales, señaló Medina.

«Nos dejaron sin BANADESA, sin tener culpa los productores. Recordemos de que eso ya está en un margen claro de que fue la injerencia política que nos dejó sin banco, pero estas fuentes que se han tomado la responsabilidad esperamos puedan responder lo más pronto posible. No es una ayuda la que les estamos pidiendo, sino que es un préstamo», remarcó.

Asimismo, Medina culpó a la burocracia por no agilizar los trámites. Siendo este un buen invierno, y que no se le podrá sacar el mejor provecho debido a que los entes que ocuparon el lugar de BANADESA se han tardado más de lo requerido para desprenderse de esos millones.

«Estos fondos son vía Funder y ellos pagaran a las casas comerciales, el productor no tocará ni un cinco. Entonces el procedimiento debería ser más rápido. No sé por qué se fueron tres meses y ahora vamos con junio y la eficiencia hasta ahora no es la mejor», cerró.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo